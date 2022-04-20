Происшествия 20.04.2022 в 15:25

Иркутянин сбил лося на трассе в Бурятии

В результате столкновения животное погибло
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Текст: Константин Воронов
Иркутянин сбил лося на трассе в Бурятии
Как сообщили в Бурприроднадзоре, в районе села Большая речка Кабанского района водитель из Иркутской области сбил лося. В результате столкновения животное погибло.

«Согласно федеральному законодательству, в случае причинения вреда животному миру необходимо возместить ущерб добровольно или по решению суда. В данном случае за сбитого лося 80 тысяч рублей заплатила страховая компания автовладельца», сообщили в ведомстве.

В Бурприроднадзоре отметили, что наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП.

«Если животное сбито, а автомобилист скрылся с места происшествия, то он может быть привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет. По статье 1079 ГК РФ водитель отвечает за урон, который нанёс с помощью автомобиля как источника повышенной опасности. Поэтому за смерть дикого животного под колёсами придётся компенсировать государству ущерб», - разъясняет ведомство.

Суммы за сбитых животных установлены разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч рублей, за благородного оленя - 70 тысяч рублей, за косулю - 40 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com
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