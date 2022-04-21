Происшествия 21.04.2022 в 09:49
В Улан-Удэ автобус сбил школьницу на пешеходном переходе
Девочку с травмами доставили в больницу
Текст: Нина Павлова
ДТП с наездом на несовершеннолетнего пешехода произошло утром 21 апреля на ул. Пищевая. 53-летний водитель автомобиля «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2006 года рождения.
"В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Известно, что автобус прибыл в Улан-Удэ из Забайкальского края, перевозку детей не осуществлял.
"В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Известно, что автобус прибыл в Улан-Удэ из Забайкальского края, перевозку детей не осуществлял.
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