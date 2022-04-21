В Улан-Удэ автобус сбил школьницу на пешеходном переходе

ДТП с наездом на несовершеннолетнего пешехода произошло утром 21 апреля на ул. Пищевая. 53-летний водитель автомобиля «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2006 года рождения."В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД Бурятии.Известно, что автобус прибыл в Улан-Удэ из Забайкальского края, перевозку детей не осуществлял.