Происшествия 21.04.2022 в 10:21

В Улан-Удэ разбойники с ножом напали на мужчину в подъезде

Преступники отобрали у горожанина телефон и скрылись
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разбойники с ножом напали на мужчину в подъезде
Вчера днем в полицию Улан-Удэ обратился горожанин с заявлением о грабеже. Потерпевший рассказал, что днем в подъезде жилого многоквартирного дома по ул. Цивилева к нему подошли неизвестные. Угрожая ножом, они похитили у него телефон стоимостью более 15 тысяч рублей и скрылись.

Сотрудники вневедомственной охраны посадили потерпевшего в служебный автомобиль и приступили к поиску подозреваемых. На ул. Гагарина росгвардейцы заметили и задержали двух мужчин, схожих по приметам с нападавшими. Потерпевший опознал их.

«В ходе проверки документов, установления личности и досмотра у одного из мужчин в карманах были обнаружены похищенный телефон, а также нож кустарного производства. 20-летний задержанный улан-удэнец доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: «Росгвардия Бурятии
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