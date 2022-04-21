Происшествия 21.04.2022 в 11:31

В Улан-Удэ вновь горело кладбище

Виновники поджога скрылись
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь горело кладбище
20 апреля на территории кладбища в микрорайоне Загорск произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе мэрии, возгорание случилось из-за безответственного отношения посетителей.

Сообщается, что на площади около 50 кв. метров выгорела сухая трава, венки и цветки. Распространению пламени способствовал сильный ветер. Благодаря усилиям пожарных и работников «Специализированной службы» пожар удалось быстро локализовать и защитить от огня другие могилы.

- По словам очевидцев, поджог мусора совершила женщина. С ней был мужчина, который уговаривал не поджигать, но все уговоры она проигнорировала. Вследствии чего огонь стал распространяться на другие могилы. Поджигатели скрылись, - рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.

Напомним, это уже не первый случай возгорания на кладбищах в Бурятии. Так, 13 апреля возгорание мусора и сухой травы произошло на кладбище в селе Тарбагатай. Огонь перешёл на 7 мест захоронения. Подобное возгорание было зарегистрировано и в поселке Восточный в Улан-Удэ, в результате были закопчены 7 могил и повреждены 8 венков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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