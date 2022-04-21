Происшествия 21.04.2022 в 13:42
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
Возможно, экс-начальница КУИ начала сотрудничать со следствием
Текст: Константин Воронов
21 апреля Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения для бывшей начальницы городского Комитета по управлению имуществом Анастасии Кузовлевой: из СИЗО она переведена под домашний арест. Любопытно, что с таким ходатайством в суд обратились органы следствия. Это может означать, что г-жа Кузовлева пошла на сотрудничество с правоохранителями. В противном случае она могла провести под стражей еще несколько месяцев.
В Следственном комитете Бурятии ход расследования уголовного дела в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы обещали прокомментировать позднее.
Напомним, экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а после - руководителя городского Центра занятости населения Анастасию Кузовлеву задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года. Ее обвинили в получении крупной взятки во время работы в городском КУИ.
По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.
«Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
После задержания суд избрал Кузовлевой меру пресечения в виде ареста на два месяца. С тех пор срок содержания чиновницы под стражей неоднократно продлевался.
Фото: «Номер один»
В Следственном комитете Бурятии ход расследования уголовного дела в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы обещали прокомментировать позднее.
Напомним, экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а после - руководителя городского Центра занятости населения Анастасию Кузовлеву задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года. Ее обвинили в получении крупной взятки во время работы в городском КУИ.
По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.
«Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
После задержания суд избрал Кузовлевой меру пресечения в виде ареста на два месяца. С тех пор срок содержания чиновницы под стражей неоднократно продлевался.
Фото: «Номер один»