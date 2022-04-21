Происшествия 21.04.2022 в 13:42

Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО

Возможно, экс-начальница КУИ начала сотрудничать со следствием
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Текст: Константин Воронов
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
21 апреля Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения для бывшей начальницы городского Комитета по управлению имуществом Анастасии Кузовлевой: из СИЗО она переведена под домашний арест. Любопытно, что с таким ходатайством в суд обратились органы следствия. Это может означать, что г-жа Кузовлева пошла на сотрудничество с правоохранителями. В противном случае она могла провести под стражей еще несколько месяцев.

В Следственном комитете Бурятии ход расследования уголовного дела в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы обещали прокомментировать позднее.

Напомним, экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а после - руководителя городского Центра занятости населения Анастасию Кузовлеву задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года. Ее обвинили в получении крупной взятки во время работы в городском КУИ.

По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.

«Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.

После задержания суд избрал Кузовлевой меру пресечения в виде ареста на два месяца. С тех пор срок содержания чиновницы под стражей неоднократно продлевался.

Фото: «Номер один»
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кузовлева взятка

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