Происшествия 21.04.2022 в 17:33

В Бурятии детский омбудсмен связалась с мамой избитой подростками школьницы

«Родители шокированы ситуацией, но девочка держится», - сообщила Наталья Ганькина
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Текст: Эржена Мансорунова
В Бурятии детский омбудсмен связалась с мамой избитой подростками школьницы


Накануне всю Бурятию облетела ужасная история – в Железнодорожном районе Улан-Удэ была зверски избита сверстницами 15-летняя школьница. Видео с шокирующими кадрами неизвестные опубликовали в местные мессенджеры. На них видно, как девочка в одной майке, на лице которой нет живого места от нанесенных ударов, стоит на улице в окружении подростков.

 Тяжелую ситуацию взяла под личный контроль Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

«Я связалась с мамой ребенка, чтобы узнать о состоянии девочки и договориться о помощи, которую ей необходимо оказать. Так как сейчас идут следственные действия, мама попросила о встрече на следующей неделе. Что касается органов системы профилактики, сейчас в отношении двух родителей тех подростков, кто принимал участие в избиении ребенка, участковыми уполномоченными составлены протоколы», - 

 - рассказала корреспонденту «Номер один» Наталья Ганькина.
Правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей участников избиения ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы дела будут рассматривать на комиссии по делам несовершеннолетних на следующей неделе, 26 апреля, в Железнодорожном районе.

«Я инициировала рассмотрение дела с моим участием для того, чтобы узнать, почему так получилось, и почему родители упустили контроль над своими детьми. Также, 28 апреля будет внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних города Улан-Удэ. Мы сегодня инициировали этот вопрос, на котором эту ситуацию рассмотрят в целом. Если в Железнодорожном районе будут рассматривать вопрос с родителями, по системе образования в ЖД районе, то на уровне города будут рассматривать в целом эту ситуацию - почему упустили вопрос профилактики правонарушений в подростковой среде, почему не была обеспечена занятость детей, также, почему не было коррекции поведения в отношении подростков», -

 -  отметила детский омбудсмен.
  В дальнейшем ребенку будет оказана психологическая помощь.

«Разговаривая с мамой, первым делом узнала о медицинской составляющей - какая нужна помощь сейчас. Мама рассказала, что они обращались в Детскую республиканскую клиническую больницу, затем от госпитализации решили отказаться, на сегодня пока медицинская помощь уже не требуется. Что касается психологической помощи, мама сказала, что не возражает, считает, что помощь потребуется. Но, учитывая что все случилось недавно, и сейчас активные следственные действия идут, мама попросила к этому вопросу вернуться на следующей неделе. Пока мама готовится вместе с ребенком, мы будем смотреть, какой сильный есть специалист в городе, который может качественно и комплексно помощь оказать, будем обращаться в Центр медицинской профилактики города улан-удэ. И также, если маме и ребенку потребуется юридическая помощь – ведь уголовное дело уже возбуждено – мы тоже будем на связи с мамой, для того, чтобы оказывать семье юридическое сопровождение. Конечно, родители шокированы ситуацией, но девочка держится», 

- сообщила Наталья Ганькина.
Как писал «Номер один», в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту нашумевшего избиения 15-летней школьницы в поселке Кирзавод. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

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Напомним, 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девочка с многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях. Также в социальных сетях появилось видео с участием этой девочки и сведениям о том, что ее избили на территории микрорайона Кирзавод. Стало известно, что две злоумышленницы сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, поджигали  волосы и тушили окурки об ее лицо и руки.


фото: скриншот из видео

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