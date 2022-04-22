Происшествия 22.04.2022 в 10:33

В Бурятии с бизнесмена-контрабандиста взыскали 44 млн рублей

Ранее предприниматель уже получил срок в колонии строгого режима
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии с бизнесмена-контрабандиста взыскали 44 млн рублей
Верховный суд Бурятии удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора, взыскав с осужденного бизнесмена 44 млн рублей, полученных им от совершенных преступлений.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, ранее предприниматель был признан виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины, контрабанде и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн. рублей.

Суд установил, что в 2017-2018 годах осужденный, используя фиктивные договоры купли-продажи полученной из незаконных источников лесопродукции, экспортировал в иностранное государство пиломатериал объемом почти 7 тысяч кубометров стоимостью 44 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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