Происшествия 22.04.2022 в 10:33
В Бурятии с бизнесмена-контрабандиста взыскали 44 млн рублей
Ранее предприниматель уже получил срок в колонии строгого режима
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора, взыскав с осужденного бизнесмена 44 млн рублей, полученных им от совершенных преступлений.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, ранее предприниматель был признан виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины, контрабанде и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн. рублей.
Суд установил, что в 2017-2018 годах осужденный, используя фиктивные договоры купли-продажи полученной из незаконных источников лесопродукции, экспортировал в иностранное государство пиломатериал объемом почти 7 тысяч кубометров стоимостью 44 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в транспортной прокуратуре, ранее предприниматель был признан виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины, контрабанде и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн. рублей.
Суд установил, что в 2017-2018 годах осужденный, используя фиктивные договоры купли-продажи полученной из незаконных источников лесопродукции, экспортировал в иностранное государство пиломатериал объемом почти 7 тысяч кубометров стоимостью 44 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Тегилес контрабанда