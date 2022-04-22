Происшествия 22.04.2022 в 10:49

Житель Бурятии подорвался на снаряде

Мужчина пытался разобрать боеприпас, чтобы сдать его в металлолом
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии подорвался на снаряде
В Бурятии недалеко от бывшей военной части около села Гусиное озеро нашли тело мужчины. Предположительно, он погиб от взрыва снаряда при попытке разобрать его и сдать на металл, сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7».

«Тело погибшего обнаружила его супруга. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Сегодня там будут работать саперы», - сообщается в паблике.

Напомним, 20 июля 2001 года на складах бывшей военной части около села Гусиное озеро произошел пожар, боеприпасы начали детонировать. При разрывах снаряды разлетались в радиусе до 30 км. Все это время местные жители собирали разлетевшиеся боеприпасы для сдачи их на металл, нередко подобные попытки подзаработать заканчивались трагически.

Фото: «Номер один»
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