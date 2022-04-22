Происшествия 22.04.2022 в 12:24

Погибший житель Бурятии пытался разобрать снаряд с помощью молотка

Мужчина пытался извлечь из боеприпаса цветной металл
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Текст: Константин Воронов
Погибший житель Бурятии пытался разобрать снаряд с помощью молотка
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности трагического происшествия, случившегося вечером 21 апреля возле села Гусинное озеро. Напомним, там при подрыве снаряда погиб мужчина.

Как сообщили в следственном ведомстве, погибшему было 60 лет.

«По предварительным данным, покойный мужчина занимался сбором металлолома. 21 апреля утром он вышел из дома и направился за пределы деревни на поиски. Спустя некоторое время мужчина обнаружил старый артиллерийский снаряд, на корпусе которого находились элементы, содержащие цветные металлы. При помощи молотка и других инструментов он попытался разобрать боеприпас. Однако от ударных воздействий произошла детонация заряда. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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