Происшествия 22.04.2022 в 12:24
Погибший житель Бурятии пытался разобрать снаряд с помощью молотка
Мужчина пытался извлечь из боеприпаса цветной металл
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности трагического происшествия, случившегося вечером 21 апреля возле села Гусинное озеро. Напомним, там при подрыве снаряда погиб мужчина.
Как сообщили в следственном ведомстве, погибшему было 60 лет.
«По предварительным данным, покойный мужчина занимался сбором металлолома. 21 апреля утром он вышел из дома и направился за пределы деревни на поиски. Спустя некоторое время мужчина обнаружил старый артиллерийский снаряд, на корпусе которого находились элементы, содержащие цветные металлы. При помощи молотка и других инструментов он попытался разобрать боеприпас. Однако от ударных воздействий произошла детонация заряда. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в следственном ведомстве, погибшему было 60 лет.
«По предварительным данным, покойный мужчина занимался сбором металлолома. 21 апреля утром он вышел из дома и направился за пределы деревни на поиски. Спустя некоторое время мужчина обнаружил старый артиллерийский снаряд, на корпусе которого находились элементы, содержащие цветные металлы. При помощи молотка и других инструментов он попытался разобрать боеприпас. Однако от ударных воздействий произошла детонация заряда. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Тегинесчастный случай снаряд