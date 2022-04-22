Пьяный житель Бурятии задавил трехмесячную девочку

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смерти 3-месячной девочки в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района. В причинении ребенку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) подозревается отец девочки.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, девочку растили мать и ее сожитель. Также в семье воспитывались еще двое несовершеннолетних детей. Мужчина на протяжении последних трех дней употреблял спиртное. Днем 20 апреля он вновь вернулся домой пьяным.Когда сожительница отлучилась из дома и вышла в ограду, пьяный мужчина взял дочь из детской кроватки, положил к себе на постель, лег рядом и вскоре уснул. Во сне он перевернулся и придавил ребенка весом своего тела, перекрыв доступ кислорода, что привело к смерти девочки.Спустя некоторое время домой вернулась мать. Не обнаружив ребенка в детской кровати, она подбежала к сожителю, перевернула и под его телом обнаружила дочь без признаков жизни. Медицинское освидетельствование показало, что женщина также была пьяна. В ходе осмотра места происшествия в доме было обнаружено несколько пустых бутылок из-под алкогольной продукции.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. Остальные дети изъяты из семьи и помещены в местный центр временного содержания несовершеннолетних», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии