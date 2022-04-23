Происшествия 23.04.2022 в 09:58
В Бурятии за сутки потушили 29 пожаров
На борьбу с возгораниями привлекалось более 100 человек
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщили в управлении МЧС России по Республике Бурятия, за минувшие сутки в республике организована работа на тушении 29 техногенных пожаров.
Кроме того, приняты меры по ликвидации последствий возгораний в Улан-Удэ, Заиграевском, Муйском, Кижингинском, Джидинском, Баргузинском, Закаменском, Баунтовском, Прибайкальском, Иволгинском, Кабанском и Селенгинском районах.
Всего на борьбу с огненной стихией и ее последствиями привлекалось 105 человек и 29 единиц техники. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Фото: «Номер один»
Кроме того, приняты меры по ликвидации последствий возгораний в Улан-Удэ, Заиграевском, Муйском, Кижингинском, Джидинском, Баргузинском, Закаменском, Баунтовском, Прибайкальском, Иволгинском, Кабанском и Селенгинском районах.
Всего на борьбу с огненной стихией и ее последствиями привлекалось 105 человек и 29 единиц техники. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Фото: «Номер один»
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