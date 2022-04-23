Происшествия 23.04.2022 в 11:13
В Бурятии произошло ДТП с участием поезда
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего
Текст: Станислав Сергеев
По предварительным данным, сегодня около 8 часов утра в Тарбагатайском районе 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» в селе Солонцы выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако тормозной путь составил около 600 метров.
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, в поезде пострадавших нет.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, в поезде пострадавших нет.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.
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