Житель Бурятии устроил из своей квартиры притон

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Жителя Кяхтинского района признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.Известно, что и сам обвиняемый состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере из-за пристрастия к наркотикам. В феврале 2022 года он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления запрещенных веществ.