Происшествия 25.04.2022 в 09:02
Житель Бурятии устроил из своей квартиры притон
За эти действия он пошел под суд и получил наказание
Текст: Нина Павлова
Жителя Кяхтинского района признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.
Известно, что и сам обвиняемый состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере из-за пристрастия к наркотикам. В феврале 2022 года он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления запрещенных веществ.
Известно, что и сам обвиняемый состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере из-за пристрастия к наркотикам. В феврале 2022 года он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления запрещенных веществ.
«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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