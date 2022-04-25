Происшествия 25.04.2022 в 09:02

Житель Бурятии устроил из своей квартиры притон

За эти действия он пошел под суд и получил наказание
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Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии устроил из своей квартиры притон
Жителя Кяхтинского района признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

Известно, что и сам обвиняемый состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере из-за пристрастия к наркотикам. В феврале 2022 года он неоднократно предоставлял знакомым помещение своей квартиры для употребления запрещенных веществ.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»

- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

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