Происшествия 25.04.2022 в 12:30

В Бурятии сбивают детей из-за плохой разметки возле школ

Об этом в Хурале рассказал депутат Игорь Марковец
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии сбивают детей из-за плохой разметки возле школ
Вопрос о безопасности дорожного движения возле школ и детсадов поднял на сегодняшней сессии Хурала депутат Игорь Марковец. По его словам, он уже поднимал этот вопрос на предыдущей сессии, но реакции не последовало. С того времени произошел ряд случаев, когда дети пострадали в ДТП.

- Разметка в первую очередь делается в центре города. Но в приоритете должны стоять дети. Пусть здесь в центре не будет разметки. Но все пешеходные переходы возле школ должны быть сделаны, - говорил депутат.

Он отметил, что по улице Краснодонской, где имеется проблема с разметкой, всего за несколько месяцев были сбиты два ребенка.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость ремонта проездов, которые не относятся к категории дорог. Там нет тротуаров, что в купе с плохим качеством покрытия также создает опасность для пешеходов.

- Когда мы делаем трассы, это хорошо, автомобилисты едут счастливые. Но в первую очередь надо думать о тех, кто ходит пешком и подвергается опасности, - говорил Игорь Марковец.

Фото: «Номер один».
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