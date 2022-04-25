В Бурятии сбивают детей из-за плохой разметки возле школ

Вопрос о безопасности дорожного движения возле школ и детсадов поднял на сегодняшней сессии Хурала депутат Игорь Марковец. По его словам, он уже поднимал этот вопрос на предыдущей сессии, но реакции не последовало. С того времени произошел ряд случаев, когда дети пострадали в ДТП.- Разметка в первую очередь делается в центре города. Но в приоритете должны стоять дети. Пусть здесь в центре не будет разметки. Но все пешеходные переходы возле школ должны быть сделаны, - говорил депутат.Он отметил, что по улице Краснодонской, где имеется проблема с разметкой, всего за несколько месяцев были сбиты два ребенка.Кроме того, он обратил внимание на необходимость ремонта проездов, которые не относятся к категории дорог. Там нет тротуаров, что в купе с плохим качеством покрытия также создает опасность для пешеходов.- Когда мы делаем трассы, это хорошо, автомобилисты едут счастливые. Но в первую очередь надо думать о тех, кто ходит пешком и подвергается опасности, - говорил Игорь Марковец.Фото: «Номер один».