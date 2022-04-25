В Бурятии падает уровень Селенги

«На текущие сутки силами ГКУ управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия, запланированы работы по расчистке дорожного полотна от навалов льда. Ведётся мониторинг обстановки» - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Прибайкальском районе в результате ледохода на реке Селенге и образовавшегося затора произошел подъем уровня воды с подтоплением участка региональной автомобильной дороги Турунтаево – Покровка - Шергино (с 17 по 25 км). Автомобильное сообщение на данном участке было прервано. Отрезанных населенных пунктов не было.Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, по состоянию на 25 апреля года уровень воды в реке снизился на 1 метр, вода вошла в русло.