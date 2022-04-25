Происшествия 25.04.2022 в 12:58
В Бурятии падает уровень Селенги
Из-за образовавшегося затора произошел подъем уровня воды с подтоплением участка региональной автодороги
Текст: Нина Павлова
Ранее в Прибайкальском районе в результате ледохода на реке Селенге и образовавшегося затора произошел подъем уровня воды с подтоплением участка региональной автомобильной дороги Турунтаево – Покровка - Шергино (с 17 по 25 км). Автомобильное сообщение на данном участке было прервано. Отрезанных населенных пунктов не было.
Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, по состоянию на 25 апреля года уровень воды в реке снизился на 1 метр, вода вошла в русло.
В Бурятии ледовый затор на Селенге угрожает федеральной трассе
20.04.2022 в 14:27
Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, по состоянию на 25 апреля года уровень воды в реке снизился на 1 метр, вода вошла в русло.
«На текущие сутки силами ГКУ управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия, запланированы работы по расчистке дорожного полотна от навалов льда. Ведётся мониторинг обстановки»- добавили в пресс-службе ведомства.