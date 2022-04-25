Происшествия 25.04.2022 в 13:12

В Бурятии ограничили проезд маршруток по федеральной трассе из-за снегопада

Жителей региона призывают к соблюдению ПДД и внимательности за рулём
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии ограничили проезд маршруток по федеральной трассе из-за снегопада
На Бурятию обрушились снегопады. Больше всего "досталось" федеральной трассе вблизи Байкала. Так, по сообщению ГИБДД Бурятии, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение общественного транспорта на междугородных направлениях (Иркутск, Тунка).

«Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств»

- добавили в ГИБДД.
Отметим, как стало известно "Номер один",  движение по федеральной автодороге сейчас затруднено. В районе Выдрино скопление грузового транспорта.

Между тем, как сообщает пресс-служба Упрдор "Южный Байкал", на 224-м км трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Республики Бурятия движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Причина - ДТП.
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