В Бурятии ограничили проезд маршруток по федеральной трассе из-за снегопада

«Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств» - добавили в ГИБДД.

На Бурятию обрушились снегопады. Больше всего "досталось" федеральной трассе вблизи Байкала. Так, по сообщению ГИБДД Бурятии, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение общественного транспорта на междугородных направлениях (Иркутск, Тунка).Отметим, как стало известно "Номер один", движение по федеральной автодороге сейчас затруднено. В районе Выдрино скопление грузового транспорта.Между тем, как сообщает пресс-служба Упрдор "Южный Байкал", на 224-м км трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Республики Бурятия движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Причина - ДТП.