В Бурятии с двойников с одинаковыми фамилиями списывают чужие долги

Жители Бурятии сталкиваются с тем, что с них взыскивают чужие долги. Платить по чужим счетам людям приходится из-за того, что они являются чьими-то двойниками по имени, фамилии и отчеству.- Посоветуйте, пожалуйста, куда нам обратиться? У мамы половина суммы от пенсии списывают, за то что она двойник, есть женщина с таким ФИО, датой рождения, только проживает она в другом городе и у неё есть машина. В общем, эта женщина не платит штрафы, а с мамы моей высчитывают долги, хотя мама за рулём то не разу не была и нет у неё никаких машин! Уже и к приставам обращались и никто ничем помочь не может. Я тоже в этом деле дуб, не знаю, как помочь маме, она живёт в районе, я в городе. Пенсия итак гроши 11 тысяч, и 6000 тысяч удерживают. Она бедная вся на нервах, спит плохо. Может, кто знает, как мне помочь? – пишет автор поста в паблике «Посоветуйте 03» В Контакте.Интересно, что под постом откликнулись и другие пострадавшие, оказавшиеся в похожей ситуации.- У мужа есть двойник. Каждые полгода арест на машину. Как напомнишь, что есть двойник, сразу вспоминают и снимают. Прокуратура и суд бессильны пока. Но мы боремся.- У меня тоже полная тёзка есть и в нашем городе. Периодически взыскания приходили и деньги списывали. Есть база какая-то двойников, занесли туда, несколько раз звонила приставам, документы все предоставляла, деньги возвращали, но через несколько месяцев всё повторялось. В итоге, решить проблему удалось только через знакомых…- У моей мамы также было, но там даже дата и вообще всё совпадало, вот мы помаялись!- У моего полного двойника (совпадают год рождения и ФИО) висит долг 500 тысяч, который теперь висит на мне. Она замужем, а я нет. Мне при оформлении детских приходит отказ, причина - замужество с таким-то таким. Из года в год повторяется. Я хожу, пишу, доказываю, что это не я, а двойник.- У мамы была примерно такая ситуация, подала в суд и ей вернули деньги, которые списали приставы. Тут надо просто к хорошо сформулированному заявлению предоставить справки о списании денег.- Была такая же ситуация с моей мамой, долг двойника за электроэнергию, это в Читаэнергосбыт была ошибка, юрист её исправил по нашему заявлению. А в ФССП мы написали заявление, чтобы маму включили в базу двойников, - пишут в комментариях к посту.Юрист Владимир Дашиев дает совет всем пострадавшим, как можно вернуть свои кровные быстрее и проще всего.- По поводу незаконных действий судебных приставов-исполнителей по списанию денежных средств со счетов мнимых должников по признаку полного совпадения анкетных данных существует простой алгоритм по защите прав и законных интересов граждан. Я рекомендую не использовать административный порядок в виде обращения с жалобой к вышестоящему руководителю, такой способ является малоэффективным.Лучше всего сразу же обращаться в районный суд в порядке искового производства с требованием о признании действий судебного пристава-исполнителя по списанию денежных средств с банковского счета гражданина незаконными и взыскании с Федеральной службы судебных приставов всех убытков. В том числе расходов на представителя, потому что такие расходы связаны с восстановлением нарушенных прав.Основанием для взыскания убытков являются ст.15, 16, 1069 ГК РФ. Сотрудник органов принудительного исполнения несет ответственность за проступки и правонарушения в соответствии с законодательством РФ. Ущерб, причиненный сотрудником органов принудительного исполнения гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - объясняет юрист.По делам о возмещении вреда суд должен установить факт причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением вреда. Законность действий судебного пристава-исполнителя суд оценивает при рассмотрении иска о возмещении вреда.- Списание денежных средств со счета должника производится по постановлению судебного пристава-исполнителя на основании информации, представленной в соответствии с Соглашением банком по запросу, сформированному судебным приставом-исполнителем в автоматическом режиме, и по указанным им идентифицирующим данным должника, с указанием ИНН истца. В случае выявления ошибочного списания денежных средств именно на судебном приставе-исполнителе лежит обязанность по исправлению таких ошибок и восстановлению нарушенных им прав третьих лиц. На такую обязанность, в частности, указано в письме ФССП России от 29 мая 2017 г. N 00011/17/48684-ДА, - объясняет Владимир Дашиев. - Если же судебный пристав-исполнитель по заявлению гражданина свою ошибку не исправляет, то в этом случае нанимайте дипломированного юриста или адвоката и обращайтесь с иском в суд. По делам такой категории восстановление имущественных прав будет со 100% успехом.Кроме того, помимо возврата своих средств, можно потребовать и возмещения морального ущерба, размер которого определит суд. Но нужно помнить, что срок давности по обращению с исковым заявлением в суд составляет 3 года.