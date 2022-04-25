В Бурятии спасатели помогли медикам попасть в квартиру к старушке

«Спасатели БРПСС, в присутствии сотрудника полиции, с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз окна 4-го этажа, и при помощи специнструмента проникли в квартиру и обеспечили доступ работникам скорой помощи к 76-летней женщине» - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

В воскресенье в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что пожилая жительница Октябрьского района г. Улан-Удэ нуждается в медицинской помощи. По имеющийся информации, старушка, по состоянию здоровья не может самостоятельно подойти и открыть дверь квартиры.На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.