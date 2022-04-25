Происшествия 25.04.2022 в 17:51

В Бурятии спасатели помогли медикам попасть в квартиру к старушке

Из-за плохого самочувствия она не могла впустить медиков
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Бурятии спасатели помогли медикам попасть в квартиру к старушке
pixabay.com
В воскресенье в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что пожилая жительница Октябрьского района г. Улан-Удэ нуждается в медицинской помощи. По имеющийся информации, старушка, по состоянию здоровья не может самостоятельно подойти и открыть дверь квартиры.

На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

«Спасатели БРПСС, в присутствии сотрудника полиции, с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз окна 4-го этажа, и при помощи специнструмента проникли в квартиру и обеспечили доступ работникам скорой помощи к 76-летней женщине»

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.


.
Теги
жилье спасатели

Все новости

В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая
25.04.2022 в 18:02
В Бурятии спасатели помогли медикам попасть в квартиру к старушке
25.04.2022 в 17:51
В Улан-Удэ проверили работу гобо-проекторов
25.04.2022 в 17:47
В День Победы в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
25.04.2022 в 17:38
Вагон из Бурятии отправится в составе «Поезда помощи» на Донбасс
25.04.2022 в 17:18
В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов
25.04.2022 в 17:05
Бюджет Улан-Удэ в 2021 году составил более 15 млрд рублей
25.04.2022 в 16:49
В Бурятии с двойников с одинаковыми фамилиями списывают чужие долги
25.04.2022 в 16:23
Игорь Шутенков: Я благодарю всех горожан, кто принял участие в субботнике
25.04.2022 в 15:45
Пятеро работников СЦКК погибли от мгновенного отравления людей сероводородом
25.04.2022 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая
Это частичный масочный режим и обязанность организаций и предпринимателей обеспечивать меры профилактики
25.04.2022 в 18:02
В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов
Два россиянина и два сирийца получили условные сроки
25.04.2022 в 17:05
В Бурятии с двойников с одинаковыми фамилиями списывают чужие долги
Тезкам приходится отвечать за чужие штрафы и коммунальные задолженности
25.04.2022 в 16:23
Пятеро работников СЦКК погибли от мгновенного отравления людей сероводородом
Гендиректор комбината огласила результаты внутреннего расследования трагического инцидента

25.04.2022 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru