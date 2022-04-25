Улан-удэнец ударил себя ножом в живот, пытаясь инсценировать самооборону

В Улан-Удэ осудили мужчину за умышленное убийство своей возлюбленной. Он проведет в тюрьме десять лет. Показаниям подсудимого о том, что он зарезал женщину случайно во время потасовки, якобы защищаясь от ее ударов, суд не поверил. Даже несмотря на наличие у мужчины опасного для жизни ножевого ранения. По мнению суда, убийца нанес сам себе удары ножом в живот, чтобы запутать правосудие.На этот раз на скамье подсудимых оказался талантливый мастер по изготовлению национальных народных инструментов, победитель многочисленных творческих конкурсов. 37-летний Сергей Доржиев обвиняется в умышленном убийстве своей сожительницы.По материалам дела, которое рассматривалось в Железнодорожном районном суде, подсудимый вину так и не признал. Он показал, что около 12 часов 5 октября 2021 года ему позвонила сожительница Баярма Бадмаева и попросила забрать ее с набережной, где к ней приставали мужчины. Он подъехал, забрал ее. Бадмаева была уже изрядно выпившая, а он трезвым. По просьбе Баярмы он купил ей еще алкоголь – 2 литра джин-тоника и оба поехали к ней домой в комнату в коммуналке. Дома они вместе выпивали, а когда алкоголь закончился, Сергей стал собираться на работу. В этот момент, по его словам, Баярма стала «уговаривать его остаться, стала ревновать, ругаться матерными словами и резко ударила ножом».После чего, как установил суд, Доржиев «на почве личной неприязни в ходе ссоры, вследствие аморального поведения Бадмаевой, которая нецензурно ругалась и оскорбляла его, умышленно, с целью убийства своей сожительницы нанес последней ножом не менее 1 удара в живот и не менее 2-х ударов в шею».- Причинил следующие повреждения: проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением передней брюшной стенки, большого сальника, желудка, аорты в брюшном отделе, расценивающееся как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, приведшее к смерти; поверхностное резаное ранение шеи, расценивающееся как повреждение, причинившее легкий вред здоровью. В результате умышленных действий Доржиева смерть Бадмаевой наступила на месте происшествия от обильной кровопотери, - гласит решение суда.Сергей Доржиев не согласился с обвинением, выдвинув свою версию произошедшего. По его словам, между ним и сожительницей произошла потасовка, в результате которой раны ножом были нанесены женщине случайным образом. Также Доржиев утверждал, что Баярма сама накидывалась на него с ножом и угрожала убийством.При этом у Доржиева действительно имелись серьезнейшие травмы, которые вполне могли стоить ему жизни.«Согласно заключению эксперта у Доржиева имелись следующие повреждения: проникающие колото-резаные ранения (2) брюшной полости с ранением тонкой кишки, брыжейки тонкой кишки и излитием крови в брюшную. Данные повреждения причинены в результате колюще-режущего воздействия острого предмета. По своим свойствам расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека, по признаку опасности для жизни», - написано в решении суда.Однако такая версия не сходилась с показаниями свидетелей. Так, один из свидетелей Максим Цыденов показал суду, что 5-го октября прошлого года Доржиев звонил ему дважды. Он сообщил Цыденову на бурятском языке, что убил, зарезал ножом Соктуеву. Также Сергей сообщил другу, что порезал себя сам.Также появились и другие свидетели, которые рассказывали, что Сергей и до этого случая бил сожительницу.«Он и ранее избивал дочь, та попала в больницу в июне 2021 г., когда он схватил её за волосы и тряс пока кожа не отделилась от её головы, т.е. снял скальп», - показала на суде мать убитой.Исследовав представленные сторонами доказательства, «суд признал их относимыми, по своему содержанию допустимыми, а в совокупности достаточными для установления фактических обстоятельств уголовного дела и постановления в отношении подсудимого обвинительного приговора. Оценив изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина Доржиева в умышленном убийстве нашла своё подтверждение».- Железнодорожный суд признал Сергея Доржиева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с назначенным наказанием не отбытого наказания по приговору Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 09.11.2021, окончательно Доржиеву назначили десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорит помощник прокурора Железнодорожного района г Улан-Удэ Саяна Батлаева.Гражданский иск потерпевшей – матери убитой судом решено удовлетворить частично. Суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей (матери убитой) компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, сумму материального ущерба в размере 32 048 рублей.Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия в течение 10 суток.Имена и фамилии всех героев изменены, все совпадения случайны.