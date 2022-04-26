На Украине героически погиб военнослужащий из Сотниково

4 апреля в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк - Черепанов Вадим Александрович, рядовой.Родился 19 января 2001 года в г. Улан-Удэ.В 2006 году был зачислен в 1«б» МАОУ «Сотниковская СОШ», где проучился до 9 класса. За время обучения в школе зарекомендовал себя как вдумчивый ученик, способный самостоятельно делать выводы и находить решения поставленных задач. Он показывал отличные и хорошие знания по истории, биологии, географии и литературе, любил физкультуру.Вадим обладал не только хорошими спортивными данными, но и нравственными качествами. Был уважаем одноклассниками, пользовался их авторитетом.В 2015 году после окончания 9 класса Вадим поступил в ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства» (лицей 24), по специальности автомеханик.Не закончив техникум, ушел в армию. Службу прошел в Бурятии.По окончании устроился на работу в Вегос- М мерчандайзером, продавцом-консультантом.Вскоре решил попытать счастья на Камчатке, на рыбе. Был счастлив, что видел море.Когда подписал контракт, был отправлен на службу в Иркутск, где встретил любимую женщину Екатерину. Она и ее сын стали его семьей.Позже Вадима перевели на Сахалин, откуда был командирован для участия в спецоперации на Украине.По словам матери, Ольги Леонидовны Дудкиной, Вадим мечтал стать военным с детства, чтобы пойти по стопам своего прадеда, участника Великой Отечественной войны.Основными чертами характера Вадима Черепанова всегда были справедливость, ответственность, умение прийти на помощь, смелость и находчивость.Прощальная панихида пройдёт 26 апреля в 12:30 в Сотниковской СОШ.Источник: Иволга-инфо. 24/7