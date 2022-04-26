Происшествия 26.04.2022 в 09:12

На Украине героически погиб военнослужащий из Сотниково

Вадим Черепанов с детства мечтал пойти по стопам своего прадеда, участника Великой Отечественной войны
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб военнослужащий из Сотниково
4 апреля в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк - Черепанов Вадим Александрович, рядовой.

Родился 19 января 2001 года в г. Улан-Удэ.

В 2006 году был зачислен в 1«б» МАОУ «Сотниковская СОШ», где проучился до 9 класса. За время обучения в школе зарекомендовал себя как вдумчивый ученик, способный самостоятельно делать выводы и находить решения поставленных задач. Он показывал отличные и хорошие знания по истории, биологии, географии и литературе, любил физкультуру.

Вадим обладал не только хорошими спортивными данными, но и нравственными качествами. Был уважаем одноклассниками, пользовался их авторитетом.

В 2015 году после окончания 9 класса Вадим поступил в ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства» (лицей 24), по специальности автомеханик.

Не закончив техникум, ушел в армию. Службу прошел в Бурятии.

По окончании устроился на работу в Вегос- М мерчандайзером, продавцом-консультантом.

Вскоре решил попытать счастья на Камчатке, на рыбе. Был счастлив, что видел море.

Когда подписал контракт, был отправлен на службу в Иркутск, где встретил любимую женщину Екатерину. Она и ее сын стали его семьей.

Позже Вадима перевели на Сахалин, откуда был командирован для участия в спецоперации на Украине.

По словам матери, Ольги Леонидовны Дудкиной, Вадим мечтал стать военным с детства, чтобы пойти по стопам своего прадеда, участника Великой Отечественной войны.

Основными чертами характера Вадима Черепанова всегда были справедливость, ответственность, умение прийти на помощь, смелость и находчивость.

Прощальная панихида пройдёт 26 апреля в 12:30 в Сотниковской СОШ.

Источник: Иволга-инфо. 24/7
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