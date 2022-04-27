В Бурятии за сутки горело 249 гектаров сухой травы

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 случаев загорания сухой травы на площади 249,1 гектаров. Из них горело 245 гектаров земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Так, 26 апреля 2022 года в 8-ми километрах от села Мухоршибирь Мухоршибирского района выгорела трава на площади 200 Га. К ликвидации возгорания были привлечены 14 единиц техники и 29 человек. Предварительной причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Также в Кижингинском районе в 5-ти километрах от села Новокижингинск произошло возгорание сухой травянистой растительности на площади 45 гектаров. К ликвидации возгорания были привлечены 6 единиц техники и 19 человек. Предварительной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.По результатам расследования причин и обстоятельств пожаров будут составлены административные протокола с наложением административных штрафов в отношении собственников земельных участков.