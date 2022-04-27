Происшествия 27.04.2022 в 10:59

В Бурятии за сутки горело 249 гектаров сухой травы

Наиболее крупные пожары произошли на землях сельхозназначения
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии за сутки горело 249 гектаров сухой травы
pixabay.com
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 случаев загорания сухой травы на площади 249,1 гектаров. Из них горело 245 гектаров земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, 26 апреля 2022 года в 8-ми километрах от села Мухоршибирь Мухоршибирского района выгорела трава на площади 200 Га. К ликвидации возгорания были привлечены 14 единиц техники и 29 человек. Предварительной причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Также в Кижингинском районе в 5-ти километрах от села Новокижингинск произошло возгорание сухой травянистой растительности на площади 45 гектаров. К ликвидации возгорания были привлечены 6 единиц техники и 19 человек. Предварительной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

По результатам расследования причин и обстоятельств пожаров будут составлены административные протокола с наложением административных штрафов в отношении собственников земельных участков.
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