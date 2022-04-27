Происшествия 27.04.2022 в 15:46

Жительница Бурятии хотела ударить мужа морковью, а ударила ножом

Ее постигло «двойное» наказание
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Текст: Петр Санжиев
Жительница Бурятии хотела ударить мужа морковью, а ударила ножом
pixabay.com
В столице Бурятии поставлена точка в разборе последствий кровавого конфликта между женой и мужем. Поле боя (т. е. кухня) осталось за женой. Но потом женщина понесла два серьезных наказания.

Супруги в тот день находились на кухне. Стоял полдень и оба были заняты работой. Каждый своей.

Муж занимался тем, что сидел за столом и пил водку (как гласит известная шуточная российская поговорка, водку пить – тоже работа). А жена занималась тем, что была трезвая и деловито резала ножом морковь (делала лечо). 

Между пьяным и трезвой вспыхнула ссора. 

Слово за слово, муж стал оскорблять супругу и ее родственников, заматерился. Разозлившаяся женщина попросила его замолчать, но мужчина лишь разошелся больше, замахнулся на нее. 

Тогда она взяла в руки морковь, чтобы ударить супруга корнеплодом. Пьяница ухитрился выбить продукт питания из ее руки – морковь упала на пол.

Как потом жена рассказывала следствию, она нагнулась, чтобы подобрать морковь. В это время супруг вновь замахнулся на нее кулаком. Женщина держала в руке нож, которым резала морковь, и она хотела напугать мужа, но в итоге ударила того в бок.

Потом она бросилась вызывать медиков, полицию (сообщила, что ударила мужа ножом), а раненый пошел покурить.

Муж свидетельствовал, что «утром он выпил одну бутылку водки, от выпитого опьянел, из-за чего произошедшие события помнит плохо, фрагментами». Но он помнил, что ругался с супругой, замахнулся на нее. А потом очнулся уже в больнице после операции. Как ему нанесли удар ножом, не помнил.

Жена была осуждена на три года лишения свободы условно. А совсем недавно ее настиг иск от бурятского Фонда обязательного медицинского страхования.

Услуги врачей и затраченные на лечение раненого мужа в больнице медикаменты, стоили денег. Затраченная сумма составила практически сто тысяч рублей. Медики получили ее от ФОМСа. «Но необходимость оказания помощи была вызвана последствиями совершенного преступления», - отметили в суде. 

Теперь жену обязали возместить ФОМСу указанные почти сто тысяч из своего кошелька. 

Вот уж действительно, было бы дешевле просто поругаться с мужем и зазвездить тому по лбу морковкой, если уж дошло бы до такого… Или тихо развестись. Ведь, как призналась женщина, муж употреблял алкоголь на протяжении всей совместной жизни, у них постоянного дома происходили скандалы, он выражался на нее нецензурной бранью, она неоднократно вызывала сотрудников полиции.
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