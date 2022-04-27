В Бурятии сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем иномарки

«В отношении опасного водителя составлено несколько административных материалов, в том числе, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» - добавили в республиканском МВД.

В минувшую пятницу около 23.00 на пр. Автомобилистов г. Улан-Удэ водитель автомобиля «Хонда Партнер», нарушив правила дорожного движения, не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Увеличив скорость, нарушитель попытался скрыться от экипажа ДПС. Данные об автомашине под управлением водителя, который ведет себя неадекватно, были переданы автопатрулям наружных служб полиции. В ходе преследования автомобиль был заблокирован в пос. Матросово, водитель задержан, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Установлено, что за рулем иномарки находился 34-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по учетным данным автоинспекторы выяснили, что за последний год мужчина в третий раз задерживается полицейскими за вождение в нетрезвом виде.Так, в апреле прошлого года он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Судом ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортом сроком на 18 месяцев и штраф в размере 30 тысяч рублей. В феврале текущего года его неправомерные действия вновь были пресечены сотрудниками ГИБДД, а за повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело.Однако злостный нарушитель должных выводов для себя не сделал и снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте задержания горожанин отказался и был доставлен в наркологический диспансер. Результат освидетельствования составил 0,77 мг/л.Видео пресс-служба МВД Бурятии