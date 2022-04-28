В Бурятии в суд ушло дело браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн рублей

Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Кабанского района республики. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый при помощи моторной лодки и рыболовных сетей общей длиной около 600 метров выловил в местах нереста на Байкале 473 особи байкальского эндемика. Ущерб, причиненный государству, составил почти 3,5 млн рублей.У обвиняемого арестовали все счета, а также лодку и мотор общей стоимостью 800 тысяч рублей. Ему придется самостоятельно выплачивать весь ущерб.