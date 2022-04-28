В Бурятии группе черных лесорубов не удалось оспорить приговор и все четверо отправились в тюрьму

В мае 2021 года Баргузинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении трех, девяти и десяти преступлений. Их обвинили по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору", сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.В суде установлено, что жители сел Усть-Баргузин и Адамово в период с марта по октябрь 2019 года незаконно заготовили древесину на территории Усть-Баргузинского и Баргузинского лесничеств. Лесному фонду преступлениями причинен ущерб в сумме 12,2 млн рублей.Двум виновным, участвовавшим в 10 незаконных рубках, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум другим виновным назначено 3 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.Не согласившись с суровостью наказания, осужденные и их защитники оспорили приговор. Верховный суд Республики Бурятия в октябре 2021 года оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда сторона защиты обратилась с просьбой о пересмотре судебных актов, также оставил жалобы без удовлетворения.