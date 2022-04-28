Происшествия 28.04.2022 в 10:53

В Бурятии группе черных лесорубов не удалось оспорить приговор и все четверо отправились в тюрьму

Они вырубили лес на 12,2 млн рублей
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Бурятии группе черных лесорубов не удалось оспорить приговор и все четверо отправились в тюрьму
pixabay.com
В мае 2021 года Баргузинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении трех, девяти и десяти  преступлений. Их обвинили по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору", сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В суде установлено, что жители сел Усть-Баргузин и Адамово в период с марта по октябрь 2019 года незаконно заготовили древесину на территории Усть-Баргузинского и Баргузинского лесничеств. Лесному фонду преступлениями причинен ущерб в сумме 12,2 млн рублей.

Двум виновным, участвовавшим в 10 незаконных рубках, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум другим виновным назначено 3 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Не согласившись с суровостью наказания, осужденные и их защитники оспорили приговор. Верховный суд Республики Бурятия в октябре 2021 года оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда сторона защиты обратилась с просьбой о пересмотре судебных актов, также оставил жалобы без удовлетворения.
Теги
лесорубы

Все новости

В Бурятии группе черных лесорубов не удалось оспорить приговор и все четверо отправились в тюрьму
28.04.2022 в 10:53
В Бурятии увеличат господдержку на производство овощей и картофеля
28.04.2022 в 10:46
В Бурятии таможенники остановили вывоз из РФ крупной партии бытовой химии американской компании
28.04.2022 в 10:43
В Улан-Удэ начальник управления жилищной инспекции займется "Водоканалом"
28.04.2022 в 10:41
До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на семи тысячах квадратных метров
28.04.2022 в 10:26
В Бурятии в суд ушло дело браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн рублей
28.04.2022 в 10:09
Неустойка за просрочку
28.04.2022 в 09:44
В Бурятии число заболевших COVID-19 за сутки равно числу выздоровевших - 45
28.04.2022 в 09:43
На Украине героически погиб ефрейтор из Кижингинского района
28.04.2022 в 09:35
Перестать кошмарить бизнес
28.04.2022 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
В Бурятии в суд ушло дело браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн рублей
В период нереста с помощью сети он поймал 473 особи байкальского эндемика
28.04.2022 в 10:09
В Бурятии число заболевших COVID-19 за сутки равно числу выздоровевших - 45
Первичную вакцинацию завершили почти 475 тыс человек – всего 66% от взрослого населения
28.04.2022 в 09:43
В Бурятии сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем иномарки
За последний год мужчину в третий раз задержали за управление авто в состоянии опьянения
27.04.2022 в 17:06
В Бурятии убийца односельчанина три дня прожил в бане
Двое мужчин устроили пьяную поножовщину с трагическим финалом
27.04.2022 в 16:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru