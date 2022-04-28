В Бурятии на Кударинском водохранилище произошел массовый мор рыбы

«О результатах анализов сообщим позже» - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В Бурятии на Кударинском водохранилище 27 апреля произошел массовый мор рыбы. Сотни особей выбросило на берег. На место оперативно прибыли сотрудники Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает "Кяхта-инфо.24/7".Оперативно были взяты пробы воды для гидрохимического исследования, а также пробы рыбы.Определена концентрация кислорода в воде, составляющая 70%, что является средним показателем