Происшествия 28.04.2022 в 11:08
В Бурятии на Кударинском водохранилище произошел массовый мор рыбы
Сотни рыб выбросило на берег, специалисты выясняют причины
Текст: Нина Павлова
В Бурятии на Кударинском водохранилище 27 апреля произошел массовый мор рыбы. Сотни особей выбросило на берег. На место оперативно прибыли сотрудники Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает "Кяхта-инфо.24/7".
Оперативно были взяты пробы воды для гидрохимического исследования, а также пробы рыбы.
Определена концентрация кислорода в воде, составляющая 70%, что является средним показателем
Оперативно были взяты пробы воды для гидрохимического исследования, а также пробы рыбы.
Определена концентрация кислорода в воде, составляющая 70%, что является средним показателем
«О результатах анализов сообщим позже»- сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Тегирыба