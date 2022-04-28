Происшествия 28.04.2022 в 11:08

В Бурятии на Кударинском водохранилище произошел массовый мор рыбы

Сотни рыб выбросило на берег, специалисты выясняют причины
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на Кударинском водохранилище произошел массовый мор рыбы
Кяхта-инфо.24/7
В Бурятии на Кударинском водохранилище 27 апреля произошел массовый мор рыбы. Сотни особей выбросило на берег. На место оперативно прибыли сотрудники Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает "Кяхта-инфо.24/7".

Оперативно были взяты пробы воды для гидрохимического исследования, а также пробы рыбы.

Определена концентрация кислорода в воде, составляющая 70%, что является средним показателем

«О результатах анализов сообщим позже»

- сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
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