В Бурятии автомобилисту ограничили свободу на 6 месяцев за подделку водительских прав

Прокуратура Кабанского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего улан-удэнца.В судебном заседании государственный обвинитель представил доказательства виновности мужчины. Установлено, что в 2020 году мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, приобрел в Москве у незнакомого лица поддельное водительское удостоверение. Он заплатил за него 8500 рублей. Фальшивые права улан-удэнец хранил дома и изредка использовал при управлении отцовской машиной.Разоблачить «водителя» удалось после того, как он, находясь за рулем автомобиля, совершил ДТП в селе Большая Речка Кабанского района.- В ходе разбирательства по факту ДТП улан-удэнец предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение под видом подлинного. При проверке по автоматизированным базам учёта сотрудниками ГИБДД выявлено, что водительское удостоверение мужчине не выдавалось, а предъявленное им удостоверение является поддельным, - сообщила «Номер один» помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева.Приговором Кабанского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Улан-удэнцу назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.Приговор не вступил в законную силу.Фото: Pixabay.com