Происшествия 28.04.2022 в 14:23

В Бурятии зарегистрировано 118 случаев укусов клещей

Треть укушенных - дети
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии зарегистрировано 118 случаев укусов клещей
pixabay.com
В республике набирает обороты сезон активности клещей. На сегодняшний день зарегистрировано 118 случаев укусов клещей, из них 30% - это дети. В большинстве случаев укусы клещей отмечались на территориях ДНТ, СНТ, в населенных пунктах в Кабанском, Заиграевском, Тарбагатайском, Иволгинском районах и в г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

«Впереди у нас майские праздники, многие будут планировать отдых на природе, хозяйственные работы на приусадебных участках. Сейчас лучше не выезжать на природу без особой причины, в том числе еще и в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой в республике. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и защитить себя и своих близких.

Хочу обратить внимание, что по-прежнему актуальными остаются профилактические прививки против клещевого энцефалита. На сегодня привито 30 тысяч жителей республики, в том числе 20 тысяч детей. Прививочная кампания продолжается, в связи с чем призываю всех пройти вакцинацию и обезопасить себя.»

- сообщил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.



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