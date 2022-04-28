В Бурятии зарегистрировано 118 случаев укусов клещей

«Впереди у нас майские праздники, многие будут планировать отдых на природе, хозяйственные работы на приусадебных участках. Сейчас лучше не выезжать на природу без особой причины, в том числе еще и в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой в республике. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и защитить себя и своих близких.



Хочу обратить внимание, что по-прежнему актуальными остаются профилактические прививки против клещевого энцефалита. На сегодня привито 30 тысяч жителей республики, в том числе 20 тысяч детей. Прививочная кампания продолжается, в связи с чем призываю всех пройти вакцинацию и обезопасить себя.»

- сообщил г лавный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.