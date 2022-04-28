Происшествия 28.04.2022 в 14:59

В Улан-Удэ подросток избил и ограбил уличного музыканта

Он отобрал у мужчины гитару и мобильный телефон
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ подросток избил и ограбил уличного музыканта
В полицию Улан-Удэ обратился мужчина, который сообщил о том, что молодой человек избил его и похитил сотовый телефон и гитару. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. 

Росгвардейцы на ул. Ленина обратили внимание на двух близнецов, которые по приметам подходили под ориентировку. У одного из них за спиной была черная гитара. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. При досмотре в кармане у одного из братьев был обнаружен похищенный телефон. Задержанных 15-летних подросток доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

«В полиции один из братьев сознался, что познакомился с потерпевшим на Арбате, когда тот играл на гитаре на центральной улице города. В дальнейшем между ними произошла ссора, и подросток с применением силы отобрал телефон и гитару. Ущерб от грабежа составил более 30 тысяч рублей»

- сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.

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