Происшествия 29.04.2022 в 09:19

В Улан-Удэ сотрудник магазина воровал со склада телефоны и продавал их через интернет

В магазине была выявлена недостача девяти смартфонов на сумму 846 тыс. рублей
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ сотрудник магазина воровал со склада телефоны и продавал их через интернет
pixabay.com
В Улан-Удэ продавец мобильных телефонов воровал со склада смартфоны марки «Apple», а после продавал их в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В ведомстве отмечают, что молодой человек знал, что доступ к хранилищу техники строго ограничен. Однако ему удавалось воспользоваться незапертой дверью несколько дней подряд. Всего продавцу удалось украсть 9 смартфонов. Согласно данным инвентаризации, сумма недостачи составила 846 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ вынес приговор по этому уголовному делу. Парня признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен будет возместить ущерб.
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