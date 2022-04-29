В Улан-Удэ сотрудник магазина воровал со склада телефоны и продавал их через интернет

В Улан-Удэ продавец мобильных телефонов воровал со склада смартфоны марки «Apple», а после продавал их в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.В ведомстве отмечают, что молодой человек знал, что доступ к хранилищу техники строго ограничен. Однако ему удавалось воспользоваться незапертой дверью несколько дней подряд. Всего продавцу удалось украсть 9 смартфонов. Согласно данным инвентаризации, сумма недостачи составила 846 тысяч рублей.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ вынес приговор по этому уголовному делу. Парня признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен будет возместить ущерб.