Происшествия 29.04.2022 в 09:40
В Бурятии начальница почты забрала себе чужие деньги
Женщина присвоила 20,8 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии, пособий и переводов
Текст: Нина Павлова
Жительница Бурятии, занимавшая должность начальника сельского отделения почтовой связи, не смогла справиться с желанием украсть чужие деньги. Так, 20,8 тысяч рублей, предназначавшихся для выплат почтовых переводов, пенсий и социальных пособий она забрала себе.
В ведомстве отметили, что ущерб осужденная возместила в ходе следствия.
«Иволгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»- сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.
Тегикража