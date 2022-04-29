Происшествия 29.04.2022 в 09:40

В Бурятии начальница почты забрала себе чужие деньги

Женщина присвоила 20,8 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии, пособий и переводов
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии начальница почты забрала себе чужие деньги
Жительница Бурятии, занимавшая должность начальника сельского отделения почтовой связи, не смогла справиться с желанием украсть чужие деньги. Так, 20,8 тысяч рублей, предназначавшихся для  выплат почтовых переводов, пенсий и социальных пособий она забрала себе.

«Иволгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»

- сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.
В ведомстве отметили, что ущерб осужденная возместила в ходе следствия.
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