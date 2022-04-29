В Бурятии начальница почты забрала себе чужие деньги

«Иволгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев» - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.

Жительница Бурятии, занимавшая должность начальника сельского отделения почтовой связи, не смогла справиться с желанием украсть чужие деньги. Так, 20,8 тысяч рублей, предназначавшихся для выплат почтовых переводов, пенсий и социальных пособий она забрала себе.В ведомстве отметили, что ущерб осужденная возместила в ходе следствия.