Происшествия 29.04.2022 в 10:08

В Тункинском районе Бурятии без вести пропал ребенок

Мальчика ищут уже вторые сутки, но пока безрезультатно
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Текст: Нина Павлова
В Тункинском районе Бурятии без вести пропал ребенок
pixabay.com
29 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в н.п. Хужиры Тункинского района потерялся ребенок. По имеющейся информации это мальчик 2010 года рождения. 27 апреля он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

«На место оперативно выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек и 1 ед. техники. Дополнительно администрацией района на поиск ребенка задействовано 53 человека и 6 ед. техники, в том числе: сотрудники полиции, администрации, Тункинского национального парка и местное население»

- сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели БРПСС обследовали береговую линию вдоль р. Кырен и 3 квадратных км лесного массива, без результатов. Работы будут продолжены сегодня.
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