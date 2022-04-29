В Тункинском районе Бурятии без вести пропал ребенок

«На место оперативно выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек и 1 ед. техники. Дополнительно администрацией района на поиск ребенка задействовано 53 человека и 6 ед. техники, в том числе: сотрудники полиции, администрации, Тункинского национального парка и местное население» - сообщили в пресс-службе ведомства.

29 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в н.п. Хужиры Тункинского района потерялся ребенок. По имеющейся информации это мальчик 2010 года рождения. 27 апреля он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Спасатели БРПСС обследовали береговую линию вдоль р. Кырен и 3 квадратных км лесного массива, без результатов. Работы будут продолжены сегодня.