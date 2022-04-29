Происшествия 29.04.2022 в 10:44

В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыб на Кударинском водохранилище

Мор произошел в период ледостава, рыба могла задохнуться
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыб на Кударинском водохранилище
Установлена предварительная причина гибели рыб на искусственном водоёме «Кударинской оросительной системы». Об этом сообщает Кяхта-инфо.24/7.
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«Специалистами контролирующих органов отобраны образцы биологического материала, пробы воды. По предварительным данным гибель рыбы произошла в период ледостава из-за недостатка кислорода в воде. Окончательная причина гибели будет установлена по результатам проведенных исследований»

- сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что водоём не является объектом рыбохозяйственного назначения, а вблизи него отсутствуют предприятия промышленности и сельхозпроизводители, использующие удобрения и химикаты.

Сейчас проверяется исполнение ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» законодательства о гидротехнических сооружениях. Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована работа контролирующих органов.

Продолжаются проверочные мероприятия. 

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