В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыб на Кударинском водохранилище

«Специалистами контролирующих органов отобраны образцы биологического материала, пробы воды. По предварительным данным гибель рыбы произошла в период ледостава из-за недостатка кислорода в воде. Окончательная причина гибели будет установлена по результатам проведенных исследований» - сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Установлена предварительная причина гибели рыб на искусственном водоёме «Кударинской оросительной системы». Об этом сообщает Кяхта-инфо.24/7.В ведомстве отметили, что водоём не является объектом рыбохозяйственного назначения, а вблизи него отсутствуют предприятия промышленности и сельхозпроизводители, использующие удобрения и химикаты.Сейчас проверяется исполнение ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» законодательства о гидротехнических сооружениях. Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована работа контролирующих органов.Продолжаются проверочные мероприятия.