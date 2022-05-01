Происшествия 01.05.2022 в 07:00

В Бурятии экс-подполковник МВД продавал подержанные автомобили дважды

Пострадавшие полагают, что их обманули
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии экс-подполковник МВД продавал подержанные автомобили дважды
"Номер один"
В Бурятии бывший подполковник МВД по Бурятии заключал договоры возвратного лизинга автомобилей и впоследствии перепродавал их. Пострадавшие полагают, что их обманули.

Продали на раз-два

В конце 2017 года улан-удэнка Ольга Широкова решила приобрести автомобиль Toyota Kluger за 600 тыс. рублей. Продавец оказался  юридически подкованным и предложил составить договор купли-продажи,  по которому, что  очень заинтересовало покупателя, машина реализовывалась в рассрочку. Однако Широкова не почувствовала подвоха. Хотя по документам машина принадлежала Тимуру Дондокову, но продавал «Клюгер» Сергей Итыгилов, директор юридической компании «Байкал-партнер».

«Мы заключили договор, и я ежемесячно передавала Сергею Итыгилову наличные деньги, выплатив в общей сложности 400 тыс. рублей. Однако в конце 2018 года  позвонила ему,  он не ответил, и я не знала,   переводить  деньги или нет»

- рассказала пострадавшая.

Лишь спустя некоторое время Ольге стало известно, что продавец Итыгилов вместе со своими подельниками  арестован по делу о махинациях со страховками ОСАГО. А ее Toyota Kluger ранее использовалась в подставных ДТП.

- Некоторое время  ездила на машине, пока не остановил сотрудник ДПС, и он предложил проехать в полицию, - жалуется женщина. - Там машину у меня изъяли и поставили на штрафстоянку.

Как выяснилось, в реальности машина принадлежала не Итыгилову и не Дондокову, а лизинговой компании. С ней Дондоков заключил договор обратного лизинга.

В бурятском филиале федеральной компании ООО «ЛИГАЛ ПРО ТИМ» рассказали, что машина  передана по схеме так называемого возвратного (обратного) лизинга. Суть его  в том, что владелец автомашины продает ее лизинговой компании и продолжает пользоваться далее на правах аренды. Эта схема выгодна прежде всего гражданам, кто не может получить заем в банке в связи с плохой кредитной историей. Далее, когда автомобилист обратно выкупит машину (по более дорогой, естественно, стоимости), но в рассрочку,  права собственности снова переходят к нему. Однако в этот раз машину фактически перепродали дважды.

 В октябре 2017 года между лизинговой компанией и Тимуром Дондоковым, собственником машины по документам, был заключен договор возвратного лизинга,   сообщили «Номер один» в ООО «ЛИГАЛ ПРО ТИМ».  Впоследствии выяснилось, что фактическим владельцем этого транспортного средства являлся Сергей Итыгилов.

Как отметили в компании, «согласно договору, Дондоков обязался вносить ежемесячные лизинговые платежи, но в феврале 2019 года им были нарушены обязательства по оплате. В связи с этим договор  расторгнут по инициативе компании. Всего  оплачено чуть более половины стоимости по договору (за период с ноября 2017 года по январь 2019 года).

В дальнейшем выяснилось, что автомобиль, собственником которого являлась лизинговая компания, изъят в качестве вещественного доказательства в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Итыгилова и Дондокова по факту мошенничества, и находится в СУ СК РФ по РБ. Позднее следователь передал данный автомобиль на ответственное хранение компании-собственнику, где он и находится по сей день».

Суд да дело

Как отметили в компании, «на сегодняшний день пройдено немало судебных тяжб в различных судах. В отношении данного транспортного средства наложены обеспечительные меры в рамках уголовного дела, так как оно  признано вещественным доказательством». В компании отмечают, что сделка дорого обходится лизингодателю.

«Судебные процессы по отмене обеспечительных мер длятся уже на протяжении двух лет, а это дополнительные затраты и судебные издержки для компании. Пока реализовать транспортное средство в счет погашения задолженности мы не имеем возможности, несмотря на решение суда, в соответствии с которым компания признана собственником данного автомобиля».


При этом, как пояснили юристы компании, «распорядившись чужим имуществом, данные граждане передали автомобиль компании по договору аренды с последующим выкупом Ольге Широковой не имея на это правовых оснований». А последнюю  ввели в заблуждение, пользуясь транспортным средством и оплачивая по договору аренды ежемесячные платежи Итыгилову.

В компании полагают, что реализация данных схем «повлекла существенный ущерб как для лизинговой компании, так и для Ольги Широковой».

Кстати, она сама пожаловалась: «Ни денег, ни машины у меня нет, и неясно, смогу ли я вернуть хоть что-то».

А в лизинговой компании отметили: «В настоящий момент  мы намерены и дальше всеми доступными правовыми способами добиваться восстановления нарушенных прав компании и Ольги Широковой, а также  предпримем все возможные меры для привлечения данных лиц к ответу».

Добавим, что Toyota Kluger,  приобретенная Ольгой Широковой, как установлено приговором Октябрьского райсуда, активно использовалась для подставных ДТП. Причем даже в тот период, когда машина находилась в ее пользовании.

Использовали втемную

«В один из дней, когда я передала наличные Итыгилову, он попросил меня дать ему на пару часов «Клюгер», чтобы, мол, съездить по делам. Однако я почувствовала, что что-то здесь не так, и отказала в его просьбе»

- рассказывает пострадавшая.

Тем не менее, несмотря на то, что физически Toyota Kluger уже не находилась в распоряжении автомошенников, ее данные были известны и регулярно «всплывали» в подставных ДТП с целью получения незаконных возмещений у страховых компаний.

Добавим,  как мы ранее сообщали, в 2021 году Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор группе аферистов, куда входили действующие и бывшие сотрудники МВД по Бурятии. За мошенничество в сфере страхования и присвоение чужих денег суд приговорил «автоподставщиков» к различным срокам и штрафам.

Но поскольку большинство участников афер пошли на контакт со следствием, рассказав о криминальных схемах и выдав сообщников, суд приговорил их к минимальным срокам, в основном условно. Всего мошенникам инкриминировалось 35 эпизодов хищения денежных средств у страховых компаний на сумму около 10 млн рублей.

Директор фирмы «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов, под «крышей» которой происходили аферы с автомобилями и ОСАГО, получил семь лет лишения свободы условно. В счет погашения ущерба  арестовано десять принадлежащих ему автомобилей, четыре жилых помещения и земельный участок.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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лизинг

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