Малолетние садистки, избившие 15-летнюю школьницу, уже попадали в поле зрения полиции

«Они завели потерпевшую в безлюдное место, на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с нее и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий. После этого отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они раздели потерпевшую, связали руки, после чего жестоко пытали несколько часов. Когда издевательства им наскучили, сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись» - рассказали в Следкоме Бурятии.

«Я сама удивляюсь, почему ничего не слышала, она же у меня за стенкой жила, не понимаю... Никто не знал, сколько ей лет, она нам сказала, что ей 20. Пожила здесь всего недели три-четыре, но сразу себя показала – малолеток навела… Я ей говорила, что здесь криминальный район, зачем она со всеми связывается. А в доме одни бабушки живут да моя дочь с зятем и детьми. Постоянно к ней всякие в окно залезали. Она идет в дверь, остальные - в окно. Сколько лет здесь живу, всякое бывало, но такого криминала не видела» - рассказывает Валентина.

«Тогда я немножко какой-то шум слышала, но быстро уснула, потому что устала. У меня дочь с зятем работают, иногда с внуками нянчусь. Обычно, если она шумела, я ей в стенку стучала. Там постоянно тусовки были, шумели через день. Однажды даже полицию вызывала и писала на нее заявление. Когда полицию вызвала, попросила: «Вы, пожалуйста, у нее паспорт посмотрите, сколько ей лет». Они мне и сказали, что ей всего 17. Узнала номер телефона ее матери, с ней разговаривала, но они не здесь живут, а далеко где-то» - вспоминает Валентина.

«Когда родители ее забирали, я зашла туда. Смотрю: она стоит, спокойно яблоко ест и улыбается. Говорю ей: «Тебе плакать надо, а ты стоишь и улыбаешься». Спросила у родителей, как теперь с ее учебой будет. Они, конечно, говорят, что никакого училища теперь. Я спросила, в деревне хоть коровы-то есть. Отвечают, что у них ферма. Вот и пускай на ферме работает. А она улыбается и говорит: «Мне 18 лет исполнится, все равно от вас уйду» - рассказывает Валентина.

«Я инициировала рассмотрение дела с моим участием для того, чтобы узнать, почему так получилось и родители упустили контроль над своими детьми. Также 28 апреля состоится внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних города Улан-Удэ. Мы инициировали этот вопрос, и ситуацию рассмотрят в целом. Если в Железнодорожном районе проработают вопрос с родителями, по системе образования в районе, то на уровне города уже в целом ситуацию. Почему упустили вопрос профилактики правонарушений в подростковой среде, почему не обеспечена занятость детей, нет коррекции поведения в отношении подростков» - перечислила детский омбудсмен.

«Что касается психологической помощи, мама сказала, что не возражает, считает, что она потребуется. Но, учитывая, что все случилось недавно и сейчас активные следственные действия идут, мама попросила к этому вопросу вернуться позже. Пока мы будем смотреть, какой сильный есть специалист в городе, который может качественно и комплексно помощь оказать, обратимся в Центр медицинской профилактики города. И если маме и ребенку потребуется юридическая помощь, так как уголовное дело уже возбуждено, мы будем на связи с мамой, чтобы оказывать семье юридическое сопровождение. Конечно, родители шокированы ситуацией, но девочка держится» - сообщила Наталья Ганькина.

«Если вы или кто-то из ваших близких или знакомых столкнулись с буллингом, главное – не замыкаться и открыто просить о помощи и поддержке, блокировать все пути, по которым люди пытаются вам навредить» - отмечают активисты.

В медиапространстве Бурятии продолжается обсуждение прогремевшего на всю Россию случая подросткового беспредела. Как стало известно на прошлой неделе, в Улан-Удэ девятиклассница и ее подружка-студентка несколько часов избивали и пытали 15-летнюю девочку. Выяснилось, что студентке колледжа всего лишь 17 лет, но она жила одна в съемной квартире. При этом соседи ранее вызывали из-за нее полицию. Что касается ее школьницы-подружки, та вовсе состояла на учете в ПДН, но, судя по произошедшему, результата это не дало.Утром 19 апреля по местным мессенджерам разлетелось страшное видео. На кадрах видно, как полураздетая девушка стоит на улице в окружении подростков. В тот день на улице было около пяти-десяти градусов, но на ней только майка и джинсы. На фоне слышны как женские, так и мужские голоса. Видео обрывается на моменте, когда в кадр попадает лицо избитой – на нем нет живого места, из-за кровоподтеков и гематом опознать ее сложно.Видеоролик быстро распространился в СМИ Бурятии, попав в том числе и на федеральные каналы страны. Правоохранительные органы начали проверку. Искать долго не пришлось - вскоре в МВД Бурятии поступило заявление от бабушки пострадавшей. Избитой девушкой на кадрах оказалась 15-летняя школьница. Женщина рассказала, что ее внучку не только избили - домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей. На тот момент уже всплыли некоторые обстоятельства случившегося: знакомые отвели девочку в заброшенное здание, избили, сняли с нее и порвали кофту с верхней одеждой, разбили телефон, лишив средства связи. Когда «играться» надоело, они оставили полураздетую пострадавшую недалеко от остановки, где ее встретил случайный прохожий - он дал девушке одежду и вызвал такси до ее дома.По горячим следам задержали малолетних садисток, ими оказались подружки 15 и 17 лет. Как отметили правоохранители, обе воспитываются в полных благополучных семьях, но есть одно «но» – 15-летняя девятиклассница состояла на учете в ПДН, а ее подружка, студентка колледжа, ранее уже избивала потерпевшую. Об остальных участниках и свидетелях ничего не известно, хотя только по видео понятно, что, кроме двух подростков, были и другие. Значит, речь идет о массовой травле?Вместе с родителями девочка обратилась в Детскую республиканскую клиническую больницу, а дело передали в Следственный комитет Бурятии. Раскрылось еще больше пугающих подробностей, а уголовное дело квалифицировано как «истязание несовершеннолетней». Девушки буквально пытали школьницу.«Заброшенной квартирой» оказался жилой двухэтажный старый барак на Кирзаводе. Прямо за зданием можно опознать то самое место, где снято видео – узкие тропинки около двух мусорок с детской площадкой напротив. У входа в барак нам встретилась бабушка с котом.- Я ничего не знаю, меня в тот день здесь не было. Вы лучше у моей соседки спросите, она с девчонкой той по соседству жила, - быстро проговорила бабуля. Как выяснилось, здесь 17-летняя обидчица снимала квартиру. Внутри дома – трещины в стенах, обвалившаяся краска, лестница скрипит. Свернув в коридор, видим ту самую квартиру, где все случилось. За ободранной дверью никого нет, сейчас помещение пустует. Стучимся в соседнюю дверь, ее настороженно открывает пожилая женщина лет 60. Валентина (имя изменено) сообщила, что в тот день не слышала криков.Как вспоминает соседка, в тот злополучный день она вместе с детьми и внуками готовилась к Пасхе, поэтому устала и рано легла спать. Но, как выяснилось, 17-летняя обидчица и ей уже успела принести немало неприятностей.Пожилая женщина признается, что из-за разбирательств с молодой тусовщицей за нее даже приходилось вступаться ее взрослой дочери. Сама бабушка не так давно перенесла операцию, и лишние скандалы из-за шума по ночам ей были ни к чему.По словам очевидцев, квартиру девушке сняли родители. Несмотря на предупреждения, после первого обращения в полицию из-за шума никто из них никаких действий не предпринял. Другая соседка подтвердила слова Валентины – подростки постоянно залезали к студентке через окно и даже повредили посаженные под ним цветы. Сколько их было в комнате в момент преступления, остается гадать.Разбирательства достигли федеральных масштабов. На контроль расследование дела взял пpeдceдaтeль Cлeдкома Poccии Aлeкcaндp Бacтpыкин. Кроме того, уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина связалась с мамой ребенка, они договорились о личной встрече. В отношении обоих родителей истязательниц правоохранители составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На этой неделе провели рассмотрение дела в комиссии ПДН в Железнодорожном районе с участием детского омбудсмена.Разговаривая с мамой, Наталья Ганькина узнала о здоровье девочки. Пока дополнительная медпомощь не требуется.Пока в ситуации пытаются разобраться разные ведомства, простые горожане не перестают интересоваться состоянием пострадавшей. Важно отметить, что буллинг, или травля в коллективе – это далеко не новое явление, встречающееся с печальной частотой. Недавно редакции «Номер один» дали комментарий активисты местного феминистского сообщества «Я свобода». Они отметили, что ждут подростков, пострадавших от буллинга, на встречах группы психологической поддержки. Все встречи проходят бесплатно и анонимно раз в неделю, их курирует профессиональный психолог.Резюмируя ситуацию, возникает ряд вопросов. Подростки - из благополучных семей, но обе уже имели проблемы с законом. Можно ли сказать, что это именно ошибка системы, ведь меры профилактики на девушек не сработали? И какова была бы ситуация, если бы не случайные очевидцы, заснявшие происходящее на видео? Если подростков накажут по всей строгости, решит ли это глобальную проблему травли среди школьников? И последнее – доколе ответственные органы будут обращать внимание на важные проблемы только после поднятого шума?Остается надеяться, что правильное решение в ситуации найдется. Мы будем следить за развитием событий.Эржена Мансорунова, «Номер один».фото: скриншот из видео, «Номер один»