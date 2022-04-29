Житель Бурятии в пьяной ссоре зарезал зятя

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы» - добавили в пресс-службе республиканского СУ СК.

24 апреля 2022 года вечером в одном из домов в селе Тресково было обнаружено тело 29-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и живота. По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 32-летний брат сожительницы покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Селенгинске, а к праздникам приехал в гости к сестре и ее сожителю в село Тресково. 24 апреля 2022 года в течение дня они вместе употребляли алкогольные напитки. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное. Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им множество ударов по телу противника. Позже нападавший опомнился и попытался оказать потерпевшему помощь, но в состоянии сильного алкогольного опьянения только смог облить его тело зеленкой. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений сожитель сестры скончался на месте происшествия. Обвиняемый по телефону рассказал родственникам о совершенном преступлении, после чего оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.