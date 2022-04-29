Происшествия 29.04.2022 в 15:09

Житель Бурятии в пьяной ссоре зарезал зятя

Мужчины повздорили из-за денег, которые один оставил другому на хранение
A- A+
Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии в пьяной ссоре зарезал зятя
"Номер один"
24 апреля 2022 года вечером в одном из домов в селе Тресково было обнаружено тело 29-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и живота. По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 32-летний брат сожительницы покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.

В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Селенгинске, а к праздникам приехал в гости к сестре и ее сожителю в село Тресково. 24 апреля 2022 года в течение дня они вместе употребляли алкогольные напитки. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное. Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им множество ударов по телу противника. Позже нападавший опомнился и попытался оказать потерпевшему помощь, но в состоянии сильного алкогольного опьянения только смог облить его тело зеленкой. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений сожитель сестры скончался на месте происшествия. Обвиняемый по телефону рассказал родственникам о совершенном преступлении, после чего оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы»

- добавили в пресс-службе республиканского СУ СК.


.
Теги
убийство

Все новости

Руководство аэропорта "Байкал" попросило субсидировать ставку для строительства нового комплекса
29.04.2022 в 15:24
В Бурятии уничтожили трупы коров, найденные местными жителями
29.04.2022 в 15:12
Житель Бурятии в пьяной ссоре зарезал зятя
29.04.2022 в 15:09
В Улан-Удэ состоится «Марш юных патриотов»
29.04.2022 в 14:29
В Улан-Удэ новые объекты передадут на баланс мэрии
29.04.2022 в 14:24
Заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев приостановил работы в сквере Зодчий
29.04.2022 в 13:43
В Бурятии учитель решил увольняться из-за неуважения учеников
29.04.2022 в 12:31
БОФ возобновится после трехлетнего перерыва
29.04.2022 в 12:16
На Украине героически погиб 20-летний десантник из Хоринского района
29.04.2022 в 11:36
ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор
29.04.2022 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
В Бурятии уничтожили трупы коров, найденные местными жителями
Животных сожгли, предварительно взяв пробы для исключения заражения сибирской язвой
29.04.2022 в 15:12
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыб на Кударинском водохранилище
Мор произошел в период ледостава, рыба могла задохнуться
29.04.2022 в 10:44
В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки
В стационарах получают лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
29.04.2022 в 10:23
В Тункинском районе Бурятии без вести пропал ребенок
Мальчика ищут уже вторые сутки, но пока безрезультатно
29.04.2022 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru