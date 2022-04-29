В Бурятии уничтожили трупы коров, найденные местными жителями

25 апреля в группе «Бичура-инфо. 24/7» появилась информация от жителя села о трупах КРС обнаруженных на острове «Белый» возле с. Дэбэн. Позже информацию подтвердила администрация района.По данному обращению был организован выезд администрации района и специалистов ветслужбы. На предварительном осмотре были отобраны биологические материалы, которые направили в лабораторию для исключения заражения животных сибирской язвой. На трупах отсутствовали ушные бирки, в связи, с чем владелец коров не был установлен.29 апреля 2022 г. была проведена утилизация силами муниципального образования «Бичурского района» посредством сжигания в специально отведенном месте до зольного остатка. По завершении всех мероприятий была проведена дезинфекция места обнаружения трупов коров и техники задействованной в необходимых мероприятиях, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной службы Республики Бурятия.