Происшествия 30.04.2022 в 13:56

Житель Бурятии получил штраф за ловлю омуля незаконным способом

Мужчина ловил рыбу сетями

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Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии получил штраф за ловлю омуля незаконным способом

Вступило в силу решение Северобайкальского суда по иску Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к жителю республики о возмещении ущерба за незаконно выловленный омуль.

- Действуя умышленно, незаконно, в нарушение «Правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» гражданин добыл (выловил) 25 хвостов омуля байкальского запретными орудиями лова - рыболовной сетью с использованием надувной резиновой лодки. В результате его действий причинен ущерб, размер которого составил 91 000 руб, - сообщается на сайте суда.

Отмечается, что при исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

Таким образом, размер причиненного ущерба составил 91 000 руб.

Суд постановил взыскать с жителя Северобайкальского района причиненный природе ущерб в полном объеме.


Фото: "Номер один"

 

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