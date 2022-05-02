В Бурятии тушат три лесных пожара в Тункинском и Джидинском районах



За прошедшие сутки в Бурятии тушили семь лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах и Тункинском национальном парке. Шесть лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один из-за перехода огня с земель иных категорий.

- С огнём боролись 171 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 73,6 га, из которых 54,5 га нелесная, - сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

Три лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах ликвидированы. Лесной пожар в Тункинском национальном парке на площади 58 га локализован.

Сегодня, 2 мая, продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в Тункинском национальном парке и Джидинском районе на общей площади 45 га, из которых 29 га лесная площадь. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке.

- Тушение лесного пожара в Джидинском районе осложняется условиями местности- огонь пошёл в гору, склон очень крутой до 45 градусов, местность каменистая, люди работают вручную, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

С огнём сражаются 201 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники.

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактическим мероприятиям и оперативному реагированию на возгорания.

- Уважаемые коллеги, главы районов, прогноз на выходные дни неблагоприятный - до 27 градусов тепла, практически летняя погода. Не прошу, а требую - усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы сухой травы, на лесные пожары. Расслабляться сейчас некогда. До беды недалеко, ситуация может измениться мгновенно, - отметил Пётр Мордовской.

Главам районов дано поручение усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности оперативного обнаружения возгораний. Также им поручено усилить информационную противопожарную агитацию, оперативно выявлять виновников лесных пожаров.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





Фото: РАЛХ