Происшествия 02.05.2022 в 17:59

В Забайкалье продолжается расследование жесткой посадки вертолета

Следователи изъяли документацию на вертолет и личные дела членов экипажа

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Текст: Лариса Ситник
В Забайкалье продолжается расследование жесткой посадки вертолета

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжают расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия, произошедшего в Забайкальском крае с вертолётом МИ-8.

Напоминаем, 1 мая 2022 года сотрудники Авиапожарной службы Читинской базы авиационной охраны лесов на вертолёте МИ-8 тушили пожар в районе населенного пункта Моклакан Тунгиро-Олекминского района. Около 16 часов 50 минут местного времени вертолёт следовал в аэропорт города Могоча Забайкальского края для дозаправки. При подлёте к аэропорту воздушное судно осуществило жесткую посадку, в результате которой вертолет загорелся. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, из них один летчик-наблюдатель и 12 парашютистов авиапожарной службы. В результате произошедшего погиб один парашютист, пятеро парашютистов получили телесные повреждения в виде ушибов и ожогов, от госпитализации в медицинское учреждение отказались.

Следственная группа провела осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксировала повреждения воздушного судна. Следователи изъяли документацию на вертолет и личные дела членов экипажа.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего, проводят изъятие образцов топлива, которым был заправлен вертолет, допрашивают авиатехника, осуществлявшего предполетную подготовку воздушного судна и др.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего – это неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Теги
авиация следствие авиакатастрофа уголовное дело

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В Забайкалье продолжается расследование жесткой посадки вертолета
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