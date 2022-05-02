Четверо жителей Бурятии попались на пале сухой травы

За последние четыре дня установлены четыре жителя республики, по вине которых произошли возгорания травы.

Так, 29 апреля в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло загорание на кладбище, горела сухая трава на площади 3500 кв. м. Сотрудники ГУ МЧС установили гражданина, который допустил загорание сухой травы на старом кладбище.

В этом же селе задержан ещё один нарушитель, им оказался местный житель, по вине которого произошло возгорание сухой травы на поле в местности Захатай.

В СНТ "Лесник" Заиграевского района женщина, на территории частного подворья, жгла сухую траву. По имеющийся информации, была угроза перехода огня на жилой дом.

В селе Укыр Еравнинского района из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание на кладбище, горела сухая трава на площади 2 га.

Сотрудники ГУ МЧС России по РБ в отношении всех установленных лиц составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним, от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.





Фото: "Номер один"