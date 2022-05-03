В Бурятии мужчина задушил бомжа из-за личной неприязни

В поселке Селенгинске Кабанского района произошло убийство. Кабанским районным судом осужден 27-летний местный житель по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).Все произошло в ночь с 26 на 27 июля 2021 года. Никита Григорьев вместе с братом Дмитрием сначала выпивали дома у Дмитрия в Брянске. А потом поехали в Селенгинск, где проживал Николай. Здесь братья решили зайти на огонек к знакомому.В поселке есть заброшенное полусгоревшее здание общежития, где обитал мужчина без определенного места жительства. Он нигде не работал, вел бродяжнический образ, рылся в мусорках, не имел своего жилья и поэтому жил в развалинах. Имя бродяги мало кто знал, а вот его кличку помнили все – Фантомас. Кто и почему его так назвал, неизвестно.В поселке знали, что Фантомас – безобидный, добрый мужчина, по виду в возрасте старше 40 лет, никого никогда не обижал и старался вести уединенный образ жизни. На втором этаже «заброшки» у него было что-то наподобие жилья: старый диван, столик, еще кое-какая домашняя утварь.Дмитрий Григорьев бездомного жалел, часто давал ему сигареты, еду и даже деньги. Вот и в этот раз братья решили зайти к нему «в гости», продолжив пить на втором этаже заброшенного здания, где проживал Фантомас. Как сказано в приговоре суда, Дмитрий видел, как его брат дважды ударил бродягу по лицу. Но, в конце концов, застолье закончилось мирно и все разошлись по своим домам.Однако лечь спать после такого «тяжелого трудового дня» Николай так и не захотел. Примерно в 12 часов ночи он вышел из дома и решил снова навестить Фантомаса. Николай залез через окно в заброшенный дом и в темноте, освещая дорогу фонариком, поднялся на второй этаж. Фантомас спал на диване. Николай решил его разбудить, после чего предложил выпить. Бродяга, еще толком не отойдя ото сна, с готовностью протянул железную кружку. Николай налил самогон ему в кружку, а сам отпил из бутылки. Потом гость решил поинтересоваться: «Как ты дошел до такой жизни?».Впоследствии сотрудникам полиции Николай расскажет, что в ответ на его риторический вопрос Фантомас якобы разразился руганью. Обиженный гость в ответ кинулся с кулаками на бродягу. Завязалась потасовка, во время которой Николай задушил мужчину. По его словам, в тот момент он не понял, что произошло. Взял с собой принесенную бутылку самогона и спокойно пошел домой. Дома Николай допил спиртное и лег спать.Задержали убийцу 30 июля. Поначалу он признался в содеянном, рассказав и показав оперативным сотрудникам, как именно произошло убийство. А затем стал отказываться от своих показаний и говорить о давлении со стороны полицейских.Выступившая в суде в качестве потерпевшей двоюродная сестра Фантомаса рассказала об убитом брате, что он «был бомжом и алкоголиком, нигде не работал, был ленивый, вел бродяжнический образ жизни, лазил по помойкам». Также поведала о том, что Фантомас был добродушным и безобидным человеком. Из-за обморожения у него отняли ступню, но оформлять инвалидность брат не стал. Родственница убитого от претензий отказалась.Также как установил суд, нет оснований полагать, что действия Николая носили оборонительный характер, как пытался тот утверждать.«Пробужденный от сна, находясь в алкогольном опьянении и в целом от неожиданности от действий Григорьева, мужчина не мог оказать достаточного сопротивления его действиям», - сказано в приговоре Кабанского суда.- В соответствии со ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору неотбытой части наказания по приговору Советского суда от 5 апреля 2019 года, Кабанским судом решено окончательно назначить Григорьеву наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год, - говорит помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Имена и фамилии всех фигурантов дела измененыФото: Pixabay.com