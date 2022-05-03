В Бурятии за прошедшие сутки произошло 17 аварий, есть пострадавшие

За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.Около 6 часов утра в Заиграевском районе 23-летний водитель автомобиля «Москвич-2141», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны с. Илька в направлении с. Татарский Ключ не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летняя пассажир транспортного средства получила травмы различной степени тяжести. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в п. Онохой. Около 7 часов вечера 19-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» (стаж вождения 1 год), следуя по ул. Юбилейная не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Рэйсер Тигр» под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир мотоцикла с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.В Тункинском районе еще один молодой водитель со стажем вождения 1 год стал участником ДТП. 19-летний водитель автомобиля «Лада», следуя по автодороге «Култук – Монды» в 1 км. от с. Зактуй не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал сам водитель и две пассажирки транспортного средства (2001 и 2002 года рождения).Около 5 часов вечера в Улан-Удэ 38-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс», следуя по ул. Комсомольской в районе дома 21 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на велосипедиста 2009 года рождения. В результате ДТП мальчик получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 394 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 700 нарушений ПДД.В целях обеспечения безопасности дорожного движения в «Родительский день» Госавтоинспекция Бурятии усилит контроль за дорожным движением. В местах массового скопления населения будут дежурить дополнительные наряды ДПС. День поминовения усопших традиционно собирают большое количество людей и неизбежно осложняется дорожная обстановка вблизи кладбищ. В связи с чем, Госавтоинспекция рекомендует гражданам, прибывающим на автомобильном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности, - сообщают в управлении ГИБДД МВД.Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ.