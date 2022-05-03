Происшествия 03.05.2022 в 12:12
В Бурятии третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
В обширном поиске участвуют добровольцы из Бурятии, Иркутской области и Москвы
Текст: Номер один
Председатель «ЛизаАлерт» объявил общий сбор по 64 регионам страны, где есть подразделения «ЛизаАлерт».
Третьи сутки представители нескольких регионов поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 12-летнего Аюшу Жамсаева. В Тункинский район, с. Хужиры прибыли добровольцы из Республики Бурятия, Иркутской области, а также опытные поисковики из г. Москвы.
Подросток вышел из дома и не вернулся 27 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Накануне на поиске работали более 130 человек, в том числе представители профильных ведомств, добровольцы отряда и местные жители. За день пешими группами было пройдено 960 км., осмотрены лесной массив, территория поселения, заброшенные здания, сооружения, сеновалы, колоды и пр.
- Срочно нужны добровольцы, готовые выехать в Бурятию. Перелет для команды проработаем, нужны люди, время уходит, - обратился председатель поискового отряда Григорий Сергеев к руководителям региональных подразделений «ЛизаАлерт».
Сегодня, 3 мая, на поиск вышли десять поисковых групп, в том числе конная группа и люди на квадроциклах. С самого утра поселок осматривают и с воздуха, московские поисковики привезли в регион беспилотный летательный аппарат.
На 12:00 3 мая Аюша не найден.
Фото предоставлены пресс-службой "ЛизаАлерт" в Республике Бурятия
Третьи сутки представители нескольких регионов поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 12-летнего Аюшу Жамсаева. В Тункинский район, с. Хужиры прибыли добровольцы из Республики Бурятия, Иркутской области, а также опытные поисковики из г. Москвы.
Подросток вышел из дома и не вернулся 27 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Накануне на поиске работали более 130 человек, в том числе представители профильных ведомств, добровольцы отряда и местные жители. За день пешими группами было пройдено 960 км., осмотрены лесной массив, территория поселения, заброшенные здания, сооружения, сеновалы, колоды и пр.
- Срочно нужны добровольцы, готовые выехать в Бурятию. Перелет для команды проработаем, нужны люди, время уходит, - обратился председатель поискового отряда Григорий Сергеев к руководителям региональных подразделений «ЛизаАлерт».
Сегодня, 3 мая, на поиск вышли десять поисковых групп, в том числе конная группа и люди на квадроциклах. С самого утра поселок осматривают и с воздуха, московские поисковики привезли в регион беспилотный летательный аппарат.
На 12:00 3 мая Аюша не найден.
Фото предоставлены пресс-службой "ЛизаАлерт" в Республике Бурятия
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