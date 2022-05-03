Происшествия 03.05.2022 в 16:47
В Бурятии загорелось кладбище
Количество поврежденных могил уточняется
Текст: Номер один
В Бурятии локализовали горение сухой травы на кладбище в п. Эрхирик. Возгорание произошло на площади 400 кв. м. Для тушения были задействованы: пожарно-спасательная часть №5 - 2 человека, 1 единица техники, пожарная часть №70 - 2 человека, 1 единица техники.
Количество поврежденных могил уточняется, сообщает Заиграево-инфо.24/7
Фото: "Номер один"
Количество поврежденных могил уточняется, сообщает Заиграево-инфо.24/7
Фото: "Номер один"
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