Происшествия 03.05.2022 в 16:47

В Бурятии загорелось кладбище

Количество поврежденных могил уточняется
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Текст: Номер один
В Бурятии загорелось кладбище
В Бурятии локализовали горение сухой травы на кладбище в п. Эрхирик. Возгорание произошло на площади 400 кв. м.  Для тушения были задействованы: пожарно-спасательная часть №5  - 2 человека, 1 единица техники, пожарная часть №70 - 2 человека, 1 единица техники. 

Количество поврежденных могил уточняется, сообщает Заиграево-инфо.24/7

Фото: "Номер один"
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