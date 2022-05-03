Происшествия 03.05.2022 в 17:34

В Бурятии пожарные спасли от огня СНТ «Солнечный»

Виновницу возгорания накажут штрафом
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии пожарные спасли от огня СНТ «Солнечный»
Днём 2 мая на территории частных подворьев горели трава и заборы в СНТ «Солнечный». Общая площадь пожара 300 кв.м. Тушить пожар приехал 17-ый Заиграевский отряд ГПС РБ, ПСЧ-72 ГУ МЧС. 

- Несмотря на установленный запрет на сжигание сухой растительности, местная жительница проводила на своём участке сжигание травы в металлической бочке, из-за порыва ветра  огонь перекинулся на заборы соседних участков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые дома и другие постройки. 

В отношении виновницы  возгорания составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Напомним, за последние несколько дней установлены четыре жителя республики, по вине которых произошли возгорания травы. 

Так, 29 апреля в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло загорание на кладбище, горела сухая трава на площади 3500 кв. м. Сотрудники ГУ МЧС установили гражданина, который допустил загорание сухой травы на старом кладбище. В этом же селе задержан ещё один нарушитель, им оказался местный житель, по вине которого произошло возгорание сухой травы на поле в местности Захатай.

В СНТ "Лесник" Заиграевского района женщина, на территории частного подворья, жгла сухую траву. По имеющийся информации, была угроза перехода огня на жилой дом.

В селе Укыр Еравнинского района из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание на кладбище, горела сухая трава на площади 2 га.

Сотрудники ГУ МЧС России по РБ в отношении всех установленных лиц составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним, от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.

Фото: Pixabay.com
Теги
происшествия

Все новости

В Бурятии пожарные спасли от огня СНТ «Солнечный»
03.05.2022 в 17:34
В Бурятии появляются баннеры с портретами героев, погибших на Украине
03.05.2022 в 17:01
В Бурятии загорелось кладбище
03.05.2022 в 16:47
В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру
03.05.2022 в 15:04
В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент
03.05.2022 в 14:41
В Бурятии простились с героически погибшим на Украине военнослужащим
03.05.2022 в 13:35
В Улан-Удэ с приходом тепла под окнами домов стали собираться пьяницы
03.05.2022 в 12:59
В Бурятии третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
03.05.2022 в 12:12
В Бурятии за прошедшие сутки произошло 17 аварий, есть пострадавшие
03.05.2022 в 11:48
В Бурятии мужчина задушил бомжа из-за личной неприязни
03.05.2022 в 11:16
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии загорелось кладбище
Количество поврежденных могил уточняется
03.05.2022 в 16:47
В Бурятии третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
В обширном поиске участвуют добровольцы из Бурятии, Иркутской области и Москвы
03.05.2022 в 12:12
В Бурятии за прошедшие сутки произошло 17 аварий, есть пострадавшие
В майские праздники на дороги массово выехали нетрезвые водители
03.05.2022 в 11:48
В Бурятии мужчина задушил бомжа из-за личной неприязни
Перед убийством мужчина поинтересовался: «Как ты дошел до такой жизни?»  
03.05.2022 в 11:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru