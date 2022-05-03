Происшествия 03.05.2022 в 17:34
В Бурятии пожарные спасли от огня СНТ «Солнечный»
Виновницу возгорания накажут штрафом
Текст: Номер один
Днём 2 мая на территории частных подворьев горели трава и заборы в СНТ «Солнечный». Общая площадь пожара 300 кв.м. Тушить пожар приехал 17-ый Заиграевский отряд ГПС РБ, ПСЧ-72 ГУ МЧС.
- Несмотря на установленный запрет на сжигание сухой растительности, местная жительница проводила на своём участке сжигание травы в металлической бочке, из-за порыва ветра огонь перекинулся на заборы соседних участков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые дома и другие постройки.
В отношении виновницы возгорания составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Напомним, за последние несколько дней установлены четыре жителя республики, по вине которых произошли возгорания травы.
Так, 29 апреля в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло загорание на кладбище, горела сухая трава на площади 3500 кв. м. Сотрудники ГУ МЧС установили гражданина, который допустил загорание сухой травы на старом кладбище. В этом же селе задержан ещё один нарушитель, им оказался местный житель, по вине которого произошло возгорание сухой травы на поле в местности Захатай.
В СНТ "Лесник" Заиграевского района женщина, на территории частного подворья, жгла сухую траву. По имеющийся информации, была угроза перехода огня на жилой дом.
В селе Укыр Еравнинского района из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание на кладбище, горела сухая трава на площади 2 га.
Сотрудники ГУ МЧС России по РБ в отношении всех установленных лиц составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним, от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.
Фото: Pixabay.com
- Несмотря на установленный запрет на сжигание сухой растительности, местная жительница проводила на своём участке сжигание травы в металлической бочке, из-за порыва ветра огонь перекинулся на заборы соседних участков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые дома и другие постройки.
В отношении виновницы возгорания составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Напомним, за последние несколько дней установлены четыре жителя республики, по вине которых произошли возгорания травы.
Так, 29 апреля в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло загорание на кладбище, горела сухая трава на площади 3500 кв. м. Сотрудники ГУ МЧС установили гражданина, который допустил загорание сухой травы на старом кладбище. В этом же селе задержан ещё один нарушитель, им оказался местный житель, по вине которого произошло возгорание сухой травы на поле в местности Захатай.
В СНТ "Лесник" Заиграевского района женщина, на территории частного подворья, жгла сухую траву. По имеющийся информации, была угроза перехода огня на жилой дом.
В селе Укыр Еравнинского района из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание на кладбище, горела сухая трава на площади 2 га.
Сотрудники ГУ МЧС России по РБ в отношении всех установленных лиц составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Республики Бурятия очистить свои участки и территории, прилегающие к ним, от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности, и не допускать выжигания сухой травы.
Фото: Pixabay.com
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