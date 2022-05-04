Происшествия 04.05.2022 в 09:23

В Тункинском районе Бурятии введён режим ЧС

Причина – сложная ситуация с лесными пожарами
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Текст: Константин Воронов
В Тункинском районе Бурятии введён режим ЧС
3 мая в Тункинском районе Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки. Распоряжение об этом подписали местные власти.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в Тункинском нацпарке вблизи улуса Тагархай полыхает лесной пожар на общей площади 950 га, 350 га из них пройдено верховным пожаром.

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работают специалисты федеральных ведомств - 390 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 25 единиц техники», - рассказали в РАЛХе.

Между тем накануне в Тункинском районе были установлены двое местных жителей, по вине которых произошли возгорания травы. По вине одного из них произошло возгорание на кладбище в селе Кырен. Второй стал виновником возгорания травы на площади 1,5 га в селе Малый Жемчуг. Благодаря усилиям пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые постройки. Оба мужчины привлечены к административной ответственности, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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