Происшествия 04.05.2022 в 09:54
В Бурятии пьяный водитель устроил тройное ДТП на трассе
Виновник аварии в столкновении не пострадал
Текст: Константин Воронов
Тройное ДТП произошло около полудня 3 мая на трассе Иркутск – Чита в 5 км от села Ильинка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» врезался во впереди идущий «УАЗ Патриот», после чего отечественная машина столкнулась с «Тойотой Альфард».
«В результате аварии водитель и 2 пассажира УАЗа получили ушибы, после осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГИБДД, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одно ДТП произошло в этот день в Кяхтинском районе. Там 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны села Большой Луг в направлении села Субуктуй, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии 25-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате аварии водитель и 2 пассажира УАЗа получили ушибы, после осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГИБДД, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одно ДТП произошло в этот день в Кяхтинском районе. Там 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны села Большой Луг в направлении села Субуктуй, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии 25-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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