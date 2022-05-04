В Улан-Удэ разыскивают пропавшего горожанина

Полиция Улан-Удэ разыскивает 37-летнего Эрдэма Жигмитдоржиева. 28 апреля мужчина ушел из дома на улице Смолина и до настоящего времени не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.Был одет в светло-синюю кофту, синие джинсы, черные туфли.Особые приметы: шрам в области виска, татуировка на левом плече в виде узора.При наличии какой-либо информации о пропавшем мужчине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (914) 833-13-40, 8 (983) 533-62-05 или 102 (112).