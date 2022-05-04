Происшествия 04.05.2022 в 14:01

В Бурятии спасли попавших в беду рыбаков

Любители рыбалки дрейфовали на льдинах
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии спасли попавших в беду рыбаков
Как сообщили в МЧС Бурятии, несмотря на активное таяние льда на водоемах республики, любители рыбалки, игнорируя предупреждения спасателей, продолжают подвергать свою жизнь опасности.

Так, 29 апреля инспекторы ГИМС Прибайкальского района совместно со спасателями ОСВОД выезжали на оказание помощи семерым рыбакам, оказавшимся на дрейфующей по озеру льдине. Во время следования до места происшествия с любителями рыбалки постоянно поддерживалась телефонная связь и давались советы. С помощью лодки всех семерых рыбаков благополучно эвакуировали на берег.

Днем позже при патрулировании на озере Гусиное инспектор ГИМС заметил на льду одинокого рыбака, который взмахами рук привлекал к себе внимание. Выяснилось, что мужчина рано утром вышел на лед, но после того, как днем лед начал отходить от берега из-за ветра, он оказался в ловушке и не смог вернуться на сушу. Инспекторы оказали помощь рыбаку и доставили его на берег.

Еще один случай спасения произошел в Мухоршибирском районе. В ночь со 2 на 3 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере вблизи поселка Тугнуй на льдине от берега отнесло мужчину. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с помощью веревок.

«Никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи. Со всеми потерпевшими проведены профилактические беседы об опасности выхода на лед в настоящее время», - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии
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